HOME WOMEN HEALTH

Kenapa Orang Indonesia Cenderung Memiliki Badan Pendek? Begini Penjelasannya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |15:00 WIB
Kenapa Orang Indonesia Cenderung Memiliki Badan Pendek? Begini Penjelasannya
Mengapa orang Indonesia cenderung pendek? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEMILIKI tinggi badan ideal adalah impian bagi kebanyakan orang. Tidak sedikit dari mereka yang menganggap bahwa ras memengaruhi tinggi badan seseorang.

Menurut dr Nadia Alaydrus, ras tidak memiliki kaitannya sama sekali dengan tinggi badan, jika dibandingkan dengan genetik manusia.

“Sebenarnya tinggi badan itu dipengaruhi sama ras nggak sih? Jawabannya adalah nggak juga. Terus dipengaruhi nggak secara genetik atau keturunan? Emang iya, genetik itu adalah salah satu faktor utama yang menentukan tinggi badan seseorang,” kata dr Nadia dalam video, dikutip dalam Instagram miliknya @nadialaydrus, Sabtu (16/9/2023).

Anak-anak

Namun menurutnya, tidak menutup kemungkinan bahwa faktor non genetik itu juga berpengaruh terutama pada saat masa pertumbuhan anak-anak, dan juga remaja, seperti adanya asupan zat gizi, jenis kelamin, hormonal, dan juga kelainan bawaan.

Kebiasaan orang Indonesia yang setiap harinya selalu beranggapan bahwa belum makan, kalau belum makan nasi merupakan suatu hal yang salah. Selain itu pemilihan pendamping nasi juga tidak benar. dan yang ketiga adalah anggapan bahwa makan apa saja yang penting perut kenyang.

Pemikiran-pemikiran seperti itulah, yang membuat orang Indonesia itu terlalu fokus dengan asupan karbohidrat, dan melupakan yang namanya protein. Padahal, protein ini adalah zat gizi kunci untuk mendukung pertumbuhan secara fisik terutama pada masa anak-anak.

