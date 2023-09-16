Igor Saykoji Sempat Takut Berkonsultasi ke Dokter Gizi, Ini Alasannya

RAPPER Igor Saykoji mengaku sempat takut ketika hendak diajak sang istri, Tessy Penyami untuk berkonsultasi ke dokter gizi. Dia khawatir sang dokter malah mengintrogasi kebiasaan buruknya sehingga menyebabkan obesitas.

Seperti diketahui, sebelum menjalani diet ketat, Igor mengaku berat badannya mencapai 140 kilogram. Rapper berkepala pelontos itu tak menampik jika faktor utama obesitasnya karena gaya hidup yang tidak sehat.

Oleh karena itu, dia pun merasa takut ketika diajak istrinya berkonsultasi ke dokter gizi. Igor tak ingin kebiasaan buruk yang dimaksud malah terbongkar dihadapan sang dokter.

"Karena kalau ketemu dokter ya itu tadi nanti bakal dikupas semua permasalahan, kebiasaan, takut dituding-tuding," kata Igor Saykoji saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Sadar cara berpikirnya keliru, Igor akhirnya menerima kemauan sang istri untuk mulai menjalani pola hidup sehat. Walaupun begitu, Igor sempat merasa dijebak oleh Tessy Penyami dalam melakukan diet ketat.

"Prosesnya dijebak istri ke dokter gizi. Sebetulnya yang rajin ke dokter gizi itu istri, setelah jalan sebulan, kemudian dijebak ke dokter gizi. Disuruh nemenin awalnya eh ternyata disana udah di daftarin," ucap Igor

"Sampai sana langsung dibongkar semuanya, kebiasaannya, berat badannya berapa, jadi akhirnya tahu. Yaudah karena udah kepalang basah terus disuruh ikutin program diet," katanya.

(Leonardus Selwyn)