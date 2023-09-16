Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Serunya Uji Nyali Lompat di Air Terjun Deras, Yakin Nggak Mau Coba?

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |16:01 WIB
Serunya Uji Nyali Lompat di Air Terjun Deras, Yakin Nggak Mau Coba?
Aling-Aling Waterfall di Buleleng, Bali (Foto: TripAdvisor)
A
A
A

SIAPA nih yang suka liburan ke tempat-tempat yang memacu adrenalin? Selain ada kepuasan tersendiri, juga sensasi yang didapatkannya. Terlebih tak semua orang cukup berani untuk melakukannya.

Salah satunya adalah dengan melompat di air terjun. Dijamin deh sensasinya akan jauh berbeda, di mana melompat dari tebing di tengah-tengah air terjun yang mengalir dengan deras.

Mengutip unggahan pemilik akun TikTok @melinaqiwi, tampak dalam klip pemandangan yang hijau nan asri dari pepohon di sekitar.

Ditambah udara yang sejuk dan segar semakin menambah suasana liburan yang menyenangkan.

Infografis Air Terjun Eksotis di Indonesia

Belum lagi ditambah dengan melompat di air terjun yang memacu adrenalin. Pas banget nih yang ingin menguji nyali dan suka tantangan, karena jarak lompatannya yang cukup tinggi.

Dan sebelum melompat, Anda harus sedikit berjalan untuk sampai ke atas tebing. Lokasi ini namanya adalah Aling-Aling Waterfall, yang terletak di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali.

Mengutip Go Travel Indonesia, berbagai fasilitas bisa ditemukan di sekitar lokasi air terjun. Bisa dibilang cukup lengkap. Ada kafe dan restaurant yang siap memanjakan lidah pengunjung.

Halaman:
1 2
      
