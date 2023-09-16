Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cocos Keeling Island, Pulau Australia yang Banyak Dihuni Warga Keturunan Indonesia

Bertold Ananda , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |08:01 WIB
Cocos Keeling Island, Pulau Australia yang Banyak Dihuni Warga Keturunan Indonesia
Cocos Keeling Islands (Foto: IG/@cocoskeelingislands)
A
A
A

COCOS Keeling Islands sejatinya merupakan sebuah kepulauan yang sangat menarik untuk diulas. Pasalnya, pulau yang berada di daerah Australia ini ternyata banyak dihuni oleh orang keturunan Indonesia loh.

Kendati Cocos Keeling Islands tersebut jarang terdengar di telinga masyarakat luas, namun pulau satu ini menyimpan kekayaan budaya dan alam yang indah.

Cocos Keeling Islands adalah sebuah hunian kepulauan yang yang terletak sekitar 1.000 km dari Jakarta, tepatnya di sebelah selatan Pulau Jawa di Samudera Hindia, dan 2.800 km dari Perth, Australia.

Cocos Keeling Island

(Foto: IG/@cocoskeelingislands)

Jauh sebelum merdeka, pulau ini dulunya dikuasai Inggris dan Sri Lanka. Lalu barulah pada tahun 1955, Cocos Keeling Islands masuk dalam teritori negara Australia.

Tepat pada tahun 2010 silam, Kepulauan Cocos Keeling Islands dihuni hanya 600 jiwa saja. Negara tersebut terdiri dari dua pulau yang dinamai West Islands dan Home Islands.

Dua kepulauan tersebut terbagi atas berbagai etnis, di antaranya etnis eropa di West Islands (populasi 120) dan etnis Melayu/Javanese di Home Island (populasi 500). Di pulau ini akan mudah menemukan orang keturunan Indonesia.

Hal itu dikarenakan sejarahnya dulu pulau ini dihuni oleh budak-budak yang berasal dari Jawa, Sabah dan Sarawak.

Halaman:
1 2
      
