Taman Satwa Garut, Alternatif Liburan Keluarga Cocok Habiskan Libur Weekend

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |02:01 WIB
Taman Satwa Garut, Alternatif Liburan Keluarga Cocok Habiskan Libur Weekend
Taman Satwa Cikembulan, Garut, Jawa Barat (Foto: dok. Arini Maharani)
TAMAN Satwa Cikembulan di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat merupakan pilihan tepat bagi wisatawan untuk mengisi hari libur di akhir pekan.

Pasalnya, tempat ini dinilai lebih aman dibanding destinasi pantai dan pegunungan di tengah cuaca cenderung tak menentu.

Seorang wisatawan asal Garut, Susi Suhaeni (49) mengaku memilih berwisata ke taman satwa bersama keluarga karena dekat dan lebih aman dari segi cuaca.

"Ya, pilih yang dekat dan aman saja seperti ke Cikembulan, kalau ke gunung atau ke pantai jauh, cuacanya juga katanya sedang tidak bagus," kata Susi kepada Okezone belum lama ini.

Wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga itu berwisata mengisi hari libur tahun baru bersama suami dan anak-anaknya ke Taman Satwa Cikembulan yang dinilai murah meriah, sekaligus belajar mengenal banyak satwa.

"Kalau ke kebun binatang itu anak-anak suka, karena melihat banyak hewan," tuturnya.

