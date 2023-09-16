Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Diresmikan Sandiaga Uno, Yuk Main ke Museum Islam Nusantara Lasem

Antara , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |20:02 WIB
Diresmikan Sandiaga Uno, Yuk Main ke Museum Islam Nusantara Lasem
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan Museum Islam Nusantara Lasem yang memiliki koleksi artefak, naskah, manuskrip serta narasi tokoh-tokoh Islam, Sabtu (16/9/2023).

Peresmian museum ditandai oleh pemotongan pita bunga di depan pintu masuk museum yang berada di Kompleks Masjid Jami' Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

"Kami apresiasi penggagas pembangunan Museum Islam Nusantara di Masjid Jami' Lasem," kata Sandi di Rembang, Jawa Tengah, mengutip ANTARA.

Menurut dia, Museum Islam Nusantara Lasem merupakan program kolaboratif, yang akan diamplifikasi melalui paket wisata berbasis masjid dan juga wisata sejarah.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Mantan Wagub DKI Jakarta itu menilai program kolaboratif seperti itu membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang lebih luas.

Dia mencontohkan dalam museum juga terdapat batik Lasem yang selama ini dipromosikan sudah memiliki etalase sehingga membuka peluang usaha dan lapangan kerja.

Setelah berkunjung ke Museum Islam Nusantara Lasem, Sandi berujar bahwa agama Islam yang rahmatan lil alamin ditunjukkan dengan koleksi yang ada di dalam museum, yang diperkuat dengan koleksi bersejarah.

"Masjid-masjid yang menjadi daya tarik masa lalu sampai sekarang juga ditampilkan," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/408/3142804/makam_mbah_ginah-23cv_large.JPG
Makam Misterius di Balai Kota Malang Jadi Wisata Religi, Benarkah Makan Tumbal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/408/3142638/mbah_ginah-wal9_large.JPG
Sosok Mbah Ginah yang Makamnya Tak Bisa Dipindahkan dari Kompleks Balai Kota Malang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/408/3057185/masjid_baiturrahman_aceh-Voub_large.JPG
5 Destinasi Ramah Muslim di Indonesia, Nomor 1 Negeri Serambi Makkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/408/3044821/bambu_cinta_joko_tarub-JrRM_large.JPG
Misteri Bambu Cinta Peninggalan Joko Tarub, Konon Tumbuh dari Tusuk Sate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/408/3030608/masjid_sunan_giri-oHDq_large.JPG
Dibangun Sunan Giri Tahun 1544, Masjid Bersejarah Ini Baru Punya Sertifikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/408/3020942/museum_wahyu-7xju_large.JPG
Mengunjungi Museum Wahyu, Napak Tilas Perjalanan Rasulullah Terima Wahyu di Gua Hira
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement