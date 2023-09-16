Diresmikan Sandiaga Uno, Yuk Main ke Museum Islam Nusantara Lasem

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan Museum Islam Nusantara Lasem yang memiliki koleksi artefak, naskah, manuskrip serta narasi tokoh-tokoh Islam, Sabtu (16/9/2023).

Peresmian museum ditandai oleh pemotongan pita bunga di depan pintu masuk museum yang berada di Kompleks Masjid Jami' Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

"Kami apresiasi penggagas pembangunan Museum Islam Nusantara di Masjid Jami' Lasem," kata Sandi di Rembang, Jawa Tengah, mengutip ANTARA.

Menurut dia, Museum Islam Nusantara Lasem merupakan program kolaboratif, yang akan diamplifikasi melalui paket wisata berbasis masjid dan juga wisata sejarah.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Mantan Wagub DKI Jakarta itu menilai program kolaboratif seperti itu membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang lebih luas.

Dia mencontohkan dalam museum juga terdapat batik Lasem yang selama ini dipromosikan sudah memiliki etalase sehingga membuka peluang usaha dan lapangan kerja.

Setelah berkunjung ke Museum Islam Nusantara Lasem, Sandi berujar bahwa agama Islam yang rahmatan lil alamin ditunjukkan dengan koleksi yang ada di dalam museum, yang diperkuat dengan koleksi bersejarah.

"Masjid-masjid yang menjadi daya tarik masa lalu sampai sekarang juga ditampilkan," imbuhnya.