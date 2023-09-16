Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Pohon Pisang Unik, Buah Muncul di Tengah Batang Bikin Heran

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |19:08 WIB
Viral Pohon Pisang Unik, Buah Muncul di Tengah Batang Bikin Heran
Pohon pisang unik milik Sahidi, warga Sampang, Madura (Foto: Diwan Mohammad Zahri/MPI)
A
A
A

SEBUAH pohon pisang unik tumbuh di Dusun Bara' Saba, Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, Madura.

Lazimnya, buah pisang terletak pada ujung batang, di sela-sela daun. Namun, Keunikan pohon pisang kali ini buahnya terletak pada bagian tubuh pohon pisang.

Uniknya lagi, pohon dan buah pisang terlihat sehat dan nampak tidak ada kerusakan secuilpun. Fenomena unik inipun membuat pemiliknya heran.

Sahidi (29), sang pemilik pisang mengatakan, buah pisang miliknya benar-benar masih bagus dan tidak ada yang busuk maupun kerusakan lainnya.

"Saya juga heran kenapa bisa tumbuh di bagian batang, mungkin faktor alamiah," kata Sahidi kepada MNC Portal.

Keberadaan pohon pisang tersebut diketahui tetangga Sahidi yang tidak sengaja melihatnya, ia pun lantas melaporkan ke sang pemilik pisang tersebut.

Telusuri berita women lainnya
