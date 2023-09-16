7 Pohon Dipercaya Jadi Sarang Kuntilanak, Waspada jika Ada di Depan Rumah

BEBERAPA pohon tertentu menurut mitos di Indonesia sering dianggap sebagai tempat bersarangnya makhluk halus seperti kuntilanak.

Meski terdengar aneh dan tidak ada bukti ilmiah, namun mitos ini sudah melekat dalam masyarakat Indonesia, yang memengaruhi cara masyarakat memandang beberapa pohon.

Berikut 7 pohon yang dipercaya jadi sarang kuntilanak sebagaimana Okezone rangkum dari berbagai sumber;

1. Pohon Beringin

Pohon ini sudah populer di kalangan masyarakat yang dikaitkan sebagai tempat bersarangnya makhluk halus.

Pohon ini memiliki akar dan batang yang kuat, serta daunnya yang lebat menambah kesan mistis pada pohon ini. Pohon ini dipercaya masyarakat Indonesia sebagai tempat kuntilanak berkumpul dan bersarang.

2. Pohon Asam

Pohon Asam diyakini memiliki aura mistis dan sering dianggap sebagai tempat tinggal kuntilanak. Konon, dahan pohon asam sering menjadi tempat penampakan. Oleh karena itu, pohon ini sering dipangkas supaya tidak rimbun.

Uniknya lagi, untuk menebang pohon ini harus menjalani ritual khusus terutama jika pohon sudah berusia puluhan tahun. Tujuannya supaya terhindar gangguan makhluk halus.

3. Pohon Sawo

Pohon Sawo dianggap sebagai tempat bersemayamnya kuntilanak dan genderuwo. Hal ini dikarenakan pohon ini memiliki daun yang lebat dan cabang-cabang yang rapat, menciptakan suasana gelap dan misterius.

Selain itu, daun pohon yang lebat ini juga membuat pandangan terbatas, terutama saat senja atau malam hari. Konon katanya, di malam hari kuntilanak akan berkeliaran di sekitar pohon sawo.

4. Pohon Randu

Pohon Randu dipercaya sebagai tempat kuntilanak bersarang dan bersembunyi. Hal ini dikarenakan pohon kapuk yang besar dan rimbun menciptakan suasana misterius di malam hari. Konon, orang-orang dapat melihat penampakan kuntilanak dekat buah kapuk.