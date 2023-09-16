Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Siapa Berhak Rebahkan Kursi dalam Penerbangan Ekonomi?

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |18:02 WIB
Siapa Berhak Rebahkan Kursi dalam Penerbangan Ekonomi?
Ilustrasi (Foto: Econlife)
A
A
A

SEORANG wanita memiliki pendapat yang berbeda setelah penumpang menyuruhnya untuk tidak merebahkan kursinya sehingga dia bisa menggunakan laptopnya selama penerbangan.

Berbagi di TikTok-nya @leads.to.keys, wanita itu membagikan kisahnya saat dalam penerbangan selama enam jam.

“Saya merebahkan kursi, dan gadis di belakang saya segera memberi tahu bahwa dia tidak dapat menggunakan laptopnya jika saya berbaring. Dia meminta saya untuk tidak bersandar, lebih dari pernyataan dengan harapan," tulisnya dalam unggahan di TikTok.

"Jadi saya mengembalikan kursi ke posisi normal meskipun saya ingin bersandar untuk penerbangan selama enam jam ini. Biarkan saja?” tambahnya.

Wanita itu juga mengatakan ada sisi baiknya karena pesawat memiliki area dapur dengan makanan ringan tanpa batas.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Lebih dari 620 ribu orang telah menonton video tersebut, tetapi pengguna TikTok lainnya terbagi tentang siapa yang benar.

Beberapa orang setuju dengannya, salah seorang mengatakan: “Jika kursi bisa direbahkan, maka Anda juga bisa. Sungguh konyol berpikir Anda harus tetap tidak nyaman berdasarkan apa yang diinginkan orang di belakang," sebutnya.

“Pernah mendapat permintaan pria tinggi, saya tidak berbaring dalam penerbangan semalam ke St Lucia. Tidak mungkin. Bayar untuk ruang kaki ekstra atau jangan pergi," tambah yang lain.

Seorang pramugari menambahkan: “Mereka memiliki hak untuk berbaring. Anda juga bisa berbaring. Anda ingin semua orang mengakomodasimu?"

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement