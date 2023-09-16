Siapa Berhak Rebahkan Kursi dalam Penerbangan Ekonomi?

SEORANG wanita memiliki pendapat yang berbeda setelah penumpang menyuruhnya untuk tidak merebahkan kursinya sehingga dia bisa menggunakan laptopnya selama penerbangan.

Berbagi di TikTok-nya @leads.to.keys, wanita itu membagikan kisahnya saat dalam penerbangan selama enam jam.

“Saya merebahkan kursi, dan gadis di belakang saya segera memberi tahu bahwa dia tidak dapat menggunakan laptopnya jika saya berbaring. Dia meminta saya untuk tidak bersandar, lebih dari pernyataan dengan harapan," tulisnya dalam unggahan di TikTok.

"Jadi saya mengembalikan kursi ke posisi normal meskipun saya ingin bersandar untuk penerbangan selama enam jam ini. Biarkan saja?” tambahnya.

Wanita itu juga mengatakan ada sisi baiknya karena pesawat memiliki area dapur dengan makanan ringan tanpa batas.

Lebih dari 620 ribu orang telah menonton video tersebut, tetapi pengguna TikTok lainnya terbagi tentang siapa yang benar.

Beberapa orang setuju dengannya, salah seorang mengatakan: “Jika kursi bisa direbahkan, maka Anda juga bisa. Sungguh konyol berpikir Anda harus tetap tidak nyaman berdasarkan apa yang diinginkan orang di belakang," sebutnya.

“Pernah mendapat permintaan pria tinggi, saya tidak berbaring dalam penerbangan semalam ke St Lucia. Tidak mungkin. Bayar untuk ruang kaki ekstra atau jangan pergi," tambah yang lain.

Seorang pramugari menambahkan: “Mereka memiliki hak untuk berbaring. Anda juga bisa berbaring. Anda ingin semua orang mengakomodasimu?"