Uniknya Wanita Suku Himba, Tak Pernah Mandi tapi Diklaim sebagai yang Terindah di Afrika

SUKU Himba dikenal dengan penduduknya tidak pernah mandi. Kebiasaan itu jadi keunikan lokal yang sangat diapresiasi wisatawan mancanegara (wisman).

Suku Himba bermukim di wilayah Namibia Utara, Afrika. Diketahui, wanita Suku Himba memiliki kebiasaan unik yaitu tidak mandi. Bahkan sekadar mencuci tangan pun dibatasi.

Ternyata mereka memiliki cara tersendiri untuk mandi yaitu menggunakan asap dibandingkan air.

Tekniknya dengan menaruh arang bakar dalam mangkuk kecil berisi tanaman herbal yang menggunakan daun-daun dan ranting kecil pohon Commiphora). Mereka akan menunggu lalu membungkuk di atas mangkuk yang berasap.

Panas dari asap tersebut akan membuat tubuh mereka mandi keringat. Kemudian mereka akan menutup diri dengan selimut sehingga asap masih terperangkap di bawah kain.

(Foto: IG/@arkeofili)

Kemudian untuk mereka juga tidak ke salon atau menggunakan kosmetik. Sebagai gantinya mereka akan bersolek menggunakan adonan yang bernama otjize.

Otjize merupakan adonan dengan menghancurkan batu oker merah menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian, pecahan tersebut dicampur dengan lemak dan mentega yang telah dipanaskan menggunakan asap.

Lapisan merah yang terdapat dalam oker dapat membantu melawan radiasi matahari yang menyengat, sekaligus menjaga kulit tetap lembap.

Wanita Suku Himba menyakini bahwa hanya dengan menggunakan otjize, tubuh mereka akan tetap bersih tanpa harus mandi dengan air.

Umumnya mereka juga akan menambahkan lagi getah tumbuhan-tumbuhan yang memiliki aroma wangi yang menyenangkan.