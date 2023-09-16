Advertisement
TRAVEL

Sandiaga Uno: Okupansi Hotel Anjlok 50 Persen Imbas Kebakaran Gunung Bromo

Novie Fauziah , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |06:03 WIB
Sandiaga Uno: Okupansi Hotel Anjlok 50 Persen Imbas Kebakaran Gunung Bromo
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan dampak atas kebakaran yang terjadi di kawasan hutan Gunung Bromo, Jawa Timur, berdampak besar terhadap keberlangsungan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan tersebut. 

Sandiaga usai menghadiri kegiatan KaTa Kreatif di Kabupaten Karanganyar mengatakan, dampak yang terjadi atas kebakaran tersebut tidak hanya dampak lingkungan tapi juga pariwisata.

"Apa yang terjadi di Bromo sangat kita sayangkan, prihatin, karena dampaknya sangat besar. Hotel-hotel di Bromo sekarang tingkat okupansinya di bawah 50 persen karena (dampak) kebakaran hutan," kata Sandiaga.

Infografis Tips Liburan ke Bromo

Atas kejadian ini, dirinya mendorong untuk dilakukannya kajian secara menyeluruh terkait aspek CHSE (cleanliness, health, safety and environmental sustainability) di seluruh taman nasional juga destinasi wisata berbasis alam lainnya.

"Dilakukan kajian agar aspek-aspek keselamatan yang fokus pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik," tuturnya.

Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan wisata Gunung Bromo tepatnya di area Bukit Teletubbies. Api diduga berasal dari flare yang dinyalakan pengunjung saat mereka melakukan sesi foto pre-wedding, pada Rabu, 6 September 2023.

Halaman:
1 2
      
