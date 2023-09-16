Serunya Ribuan Orang Berebut Apem di Wisata Umbul Pengging Boyolali, Apa Maknanya?

RIBUAN warga berebut apem di objek wisata Umbul Pengging Boyolali, Jawa Tengah, ketika berlangsung tradisi Sebar Apem Keong Mas. Tradisi ini sebagai simbol keselamatan atau tolak bala hama penyakit tanaman padi.

Sebar Apem Keong Mas digelar tiap tahun pada bulan Sapar (kalender Jawa) dan ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2020 dan kini semakin meriah karena diikuti ribuan orang dari berbagai daerah.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, Budi Prasetyaningsih mengatakan, Sebar Apem Keong Mas digelar di halaman Masjid Jiptomulyo Pengging usai Salat Jumat.

Budi mengatakan, apem kukus keong mas tersebut berbeda dengan apem lainnya, dibuat dengan dibungkus daun kelapa muda atau janur kuning kemudian dikukus.

Dalam Sebar Apem Keong Mas kali ini ada 30.000 apem yang diperebutkan. Apem-apem tersebut dibuat oleh warga Pengging. Sebar apem kali ini sangat ramai lantaran selama pandemi terhenti dan warga hanya menggelar secara terbatas.

Budi mengatakan, tradisi yang merupakan warisan budaya nasional ini harus dijaga kelestariannya.