HOME WOMEN FOOD

Masuki 21 Besar di Galeri MasterChef Indonesia, Kontestan Excited dan Deg-degan!

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |14:45 WIB
Masuki 21 Besar di Galeri MasterChef Indonesia, Kontestan Excited dan Deg-degan!
Tantangan 21 besar di Galeri MasterChef Indonesia. (Foto: MasterChef Indonesia)
A
A
A

EPISODE 6 kali ini telah memasuki 21 besar di galeri MasterChef Indonesia. Para kontestan semakin excited dan deg-degan dengan tantangan yang akan mereka hadapi.

Tantangan kali ini akan ada di dalam kulkas yang berada di tengah para juri. Bahan-bahan tersebut adalah bahan yang biasa ada di dalam kulkas para juri.

Waktu yang diberikan hanya 45 menit. Para kontestan harus memasak dengan variatif. Ada yang memasak dessert, olahan telur, hingga membuat olahan makanan western.

MasterChef Indonesia

Episode selanjutnya, tantangan para kontestan ada di dalam tudung saji. Tantangan kali ini adalah fish and chips. Beberapa kontestan menganggap ini mudah, namun ada juga yang berpikir sulit.

Komentar para juri beragam, ada yang memuji namun umumnya banyak yang tidak memenuhi ekspetasi mereka. Bahkan ada yang masakannya sampai dibuang oleh juri.

Saksikan MasterChef Indonesia setiap hari Sabtu pukul 16.15 WIB dan Minggu pukul 16.00 WIB di kanal digital RCTI 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

