Masuki 21 Besar di Galeri MasterChef Indonesia, Kontestan Excited dan Deg-degan!

EPISODE 6 kali ini telah memasuki 21 besar di galeri MasterChef Indonesia. Para kontestan semakin excited dan deg-degan dengan tantangan yang akan mereka hadapi.

Tantangan kali ini akan ada di dalam kulkas yang berada di tengah para juri. Bahan-bahan tersebut adalah bahan yang biasa ada di dalam kulkas para juri.

Waktu yang diberikan hanya 45 menit. Para kontestan harus memasak dengan variatif. Ada yang memasak dessert, olahan telur, hingga membuat olahan makanan western.

Episode selanjutnya, tantangan para kontestan ada di dalam tudung saji. Tantangan kali ini adalah fish and chips. Beberapa kontestan menganggap ini mudah, namun ada juga yang berpikir sulit.

Komentar para juri beragam, ada yang memuji namun umumnya banyak yang tidak memenuhi ekspetasi mereka. Bahkan ada yang masakannya sampai dibuang oleh juri.

