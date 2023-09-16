Resep Sushi Roll Simple dan Lezat, Cocok Disantap di Akhir Pekan

SUSHI merupakan salah satu kuliner dari Negeri Sakura yang begitu digandrungi banyak orang termasuk di Indonesia.

Sushi identik dengan cara pembuatannya yang digulung dengan isian beragam jenis sayuran ataupun daging. Tak heran menu tersebut sering dinamai dengan sushi roll.

Pada dasarnya cara membuat sushi ini terbilang sederhana. Bahkan Anda bisa membuat hidangan tersebut di rumah dengan bahan baku seadanya saja. Berikut resep sushi roll yang lezat dan simple dilansir dari kanal YouTube Fun Cooking With Yackikuka, Sabtu (16/9/2023).

Resep Sushi Roll

Bahan :





250 g beras bulir pendek

300 ml air

1 sdm cuka beras

¾ sdt gula pasir

½ sdt garam

4 lembar nori

2 sdm biji wijen putih, sangrai

150 g daging buah alpukat

1 buah (150 g) timun jepang,

8 buah crab stick siap pakai