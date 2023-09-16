Apakah Benar Makan Petai Bisa Menyebabkan Asam Urat? Ini Faktanya

BANYAK masyarakat yang bertanya apakah benar makan petai bisa menyebabkan asam urat? Ini faktanya yang bisa jadi salah satu referensi.

Menu petai sudah lama kerap memicu kontroversi di tengah masyarakat Indonesia. Sebab tidak sedikit orang yang menyukai sekaligus juga banyak membencinya.

Keberatan banyak orang terhadap petai ternyata tidak hanya dari baunya saja yang tidak sedap, melainkan juga ingin menghindarinya dengan alasan kesehatan.

Salah satunya karena petai disebut mampu memicu asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Lalu benarkan memakan petai dapat berpotensi menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan asam urat?

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Sabtu (16/9/2023) terkait beberapa fakta petai bisa menyebabkan asam urat.