Tren Nongkrong di Coffee Shop Pasca Pandemi Covid-19 Kembali Meningkat, Ini Alasannya

KOPI menjadi salah satu minuman favorit yang kerap dinikmati masyarakat dari berbagai usia. Tak heran jika saat ini kedai kopi telah menjamur di berbagai daerah dan menawarkan aneka jenis kopi pilihan yang nikmat.

Terkait hal tersebut, CEO sekaligus Founder Jiwa Group, Billy Kurniawan mengatakan bahwa industri food dan beverage (F&B) memang banyak digemari saat ini. Usai pandemi Covid-19, sektor F&B kembali menjadi usaha yang sangat menjanjikan.

"Kalau dilihat dari consumer tren sekarang buat anak-anak muda, 30 persen keluar pada F&B. Jadi habitnya biasanya memang untuk nongkrong atau socializing," tutur Billy, Dalam acara Press Conference Janji Jiwa, yang digelar di Alila SCBD, Jakarta Selatan, Jumat 15 September 2023.

Billy melanjutkan bahwa demand untuk tempat nongkrong pasca pandemi Covid-19 justru sangat-sangat tinggi. Bahkan sekarang pun tempat nongkrong banyak memberikan konsep outdoor.

"Jadi kedepannya juga saya melihat dengan bertambahnya working age population di Indonesia jadi kita sangat didukung dengan generasi muda yang produktif. Jadi ke depannya habit generasi muda untuk mencari coffee shop, nongkrong, ataupun bekerja, tetap akan tinggi," tuturnya.

(Leonardus Selwyn)