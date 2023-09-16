Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Tren Nongkrong di Coffee Shop Pasca Pandemi Covid-19 Kembali Meningkat, Ini Alasannya

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |07:30 WIB
Tren Nongkrong di Coffee Shop Pasca Pandemi Covid-19 Kembali Meningkat, Ini Alasannya
Tren nongkrong di coffee shop kembali meningkat. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KOPI menjadi salah satu minuman favorit yang kerap dinikmati masyarakat dari berbagai usia. Tak heran jika saat ini kedai kopi telah menjamur di berbagai daerah dan menawarkan aneka jenis kopi pilihan yang nikmat.

Terkait hal tersebut, CEO sekaligus Founder Jiwa Group, Billy Kurniawan mengatakan bahwa industri food dan beverage (F&B) memang banyak digemari saat ini. Usai pandemi Covid-19, sektor F&B kembali menjadi usaha yang sangat menjanjikan.

Kedai Kopi

"Kalau dilihat dari consumer tren sekarang buat anak-anak muda, 30 persen keluar pada F&B. Jadi habitnya biasanya memang untuk nongkrong atau socializing," tutur Billy, Dalam acara Press Conference Janji Jiwa, yang digelar di Alila SCBD, Jakarta Selatan, Jumat 15 September 2023.

Billy melanjutkan bahwa demand untuk tempat nongkrong pasca pandemi Covid-19 justru sangat-sangat tinggi. Bahkan sekarang pun tempat nongkrong banyak memberikan konsep outdoor.

"Jadi kedepannya juga saya melihat dengan bertambahnya working age population di Indonesia jadi kita sangat didukung dengan generasi muda yang produktif. Jadi ke depannya habit generasi muda untuk mencari coffee shop, nongkrong, ataupun bekerja, tetap akan tinggi," tuturnya.

(Leonardus Selwyn)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/298/3037147/zen_cafe-PeH2_large.jpeg
Menikmati Kopi di Tengah Kaki Gunung Arjuna, Nuansanya Alam Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/05/298/2527941/5-tempat-ngopi-asyik-di-senopati-tempatnya-cozy-dan-instagramable-Z77DEzNdPE.jpg
5 Tempat Ngopi Asyik di Senopati, Tempatnya Cozy dan Instagramable!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/01/612/2319266/10-hal-yang-perlu-anda-perhatikan-saat-nongkrong-di-kedai-kopi-pyQEK4pYOF.jpg
10 Hal yang Perlu Anda Perhatikan saat Nongkrong di Kedai Kopi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/31/406/2161437/viral-tempat-penitipan-suami-dan-penangkaran-buaya-seperti-apa-iOYDcGn53i.jpg
Viral Tempat Penitipan Suami dan Penangkaran Buaya, Seperti Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/16/298/2105266/selain-raline-shah-ini-5-artis-yang-juga-jualan-kopi-mexojSQVxM.jpg
Selain Raline Shah, Ini 5 Artis yang Juga Jualan Kopi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/21/298/2032927/personil-super-junior-dan-tvxq-syuting-di-yogyakarta-ini-rekomendasi-kopi-murah-untuk-para-oppa-Cr0DJKWzeE.jpg
Personil Super Junior dan TVXQ Syuting di Yogyakarta, Ini Rekomendasi Kopi Murah untuk Para Oppa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement