Susan Budihardjo Wujudkan Kolaborasi Dua Generasi, Kenalkan Koleksi Sidik Jari

POPULARITAS Susan Budihadjo sebagai pemilik sekolah mode sekaligus desainer papan atas, memang sudah melambung tinggi. Namun, dia menerima pinangan dari dua anak muda untuk berkolaborasi.

Mereka adalah dua kakak beradik, Dennice Aulia dan Florine Auline selaku pemilik jenama pakaian jadi BLZR.ID. Tentu tidak secara spontan Susan Budihardjo langsung menerima pinangan dari dua anak muda tersebut, yang memiliki selisih usia jauh dengannya sekira 40 tahunan.

“Dulu sudah terinspirasi banget sama Ibu Susan Budihardjo. Waktu kecil kita pernah melihat fashion show-nya Ibu Susan, keren banget. Sampai kita besar dan memiliki pekerjaan, Ibu Susan masih terus berkarya selama 40 tahun lebih dan semangatnya tidak pernah padam. Kita semakin terinspirasi dan memberanikan diri approach untuk ajakin kolaborasi,” tutur Florine Aulia selaku co-Founder sekaligus Creative Director BLZR.ID kepada okezone.com usai peragaan busana di Open Door, Alam Sutera, Tangerang, Sabtu (16/9/2023).

Florine Aulia mengaku Susan Budihardjo tidak langsung menerima. Pasalnya, busana yang mereka buat masih simpel. “Awalnya, pertama-tama kita ditolak. Tapi setelah mencoba lagi, akhirnya diterima. Kita sudah lebih eksplor dengan gaya-gaya yang fashionable. Jadi lebih pede lagi nyamperin Ibu Susan,” ucap Florine yang usianya masih 30 tahun ini.

Bersama sang kakak, Florine sadar betul bahwa kala itu mereka belum percaya diri dan siap. Lalu, dua tahun kemudian kembali lagi bertemu pemilik Lembaga Pengajaran Tata Busana (LPTB) Susan Budihardjo dan baru diterima.

Sementara itu, Susan Budihardjo mengaku kolaborasi ini sebagai bentuk dukungan juga untuk generasi muda.

“Mereka masih sangat muda. Saya melihat desainnya clean-cut juga sporty dan masih dapat diolah lebih jauh. Ini tantangan besar buat sayya karena harus menekan ego saya sebagai fashion designer. Saya mendengarkan masukan mereka tentang daya jual,” katanya.

Susan Budihardjo kagum dengan proses yang dijalani Florine dan Dennice, dalam menjalankan bisnis hingga sembilan tahun. Di mana mereka hanya mengandalkan media sosial Facebook dan Instagram.

“Kolaborasi ini, sekaligus ajakan untuk para desainer lain bisa melakukan hal yang sama,” ucapnya.

Selama setahun, kolaborasi mereka berjalan lancar. Dan, hari ini BLZR.ID X SB mempersembahkan trunk show di hadapan para pencinta mode. Kali ini tema yang diusung adalah Sidik Jari.

Sidik Jari dimaknai dari sudut pandang filosofis bahwa setiap orang memiliki gaya personal yang menjadi ciri khas.

“Kami beruntung dapat berkolaborasi dengan Ibu Susan yang telah melahirkan desainer-desainer papan atas. Ini jaminan kualitas. Ibu tidak segan-segan ‘turun tangan’ memberikan tip menangani busana,” kata Dennice.