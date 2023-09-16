Intip Koleksi Gaya Hip Hop dengan Sentuhan Indonesia, Targetkan Anak Muda

PERKEMBANGAN industri Tanah Air yang semakin pesat membuat jenama Indonesia berlomba-lomba menampilkan karya terbaik mereka. Salah satunya kemunculan brand fashion lokal, NAWA yang siap menyulap wastra nusantara jadi busana yang edgy dan modern.

Koleksi busana ini merupakan karya tangan dari tiga anak muda, Latisha Soeryadjaya, Yusuf Hantha Raszanov dan Dasril Buyung. NAWA hadir mempersembahkan koleksi streetwear bergaya hip hop dengan sentuhan Indonesia dari batik dan tenun.

“Kain tradisional yang menjadi pilihan NAWA adalah batik dari Solo dan kain-kain tenun ikat asal Sumba,” tutur Dasril saat ditemui di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2023).

NAWA pun memamerkan 20 koleksi mereka dalam peragaan busana, dan memerlihatkan keelokan dari setiap streetwear modern dengan sentuhan Indonesia.

Busana pertama ada jaket motif batik yang terlihat edgy saat dipadukan dengan celana berwarna khaki. Jaket tersebut juga memainkan beragam pola dan warna batin seperti coklat, kuning hingga ungu.

Kemudian ada sweater dari bahan tenun yang disulap jadi busana bernuansa hip hop yang kekinian. Perpaduan warna coklat, terakota dan hitam di busana ini pun begitu cocok dikenakan sehari-hari.