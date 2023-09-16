Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Intip Koleksi Gaya Hip Hop dengan Sentuhan Indonesia, Targetkan Anak Muda

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |23:19 WIB
Intip Koleksi Gaya Hip Hop dengan Sentuhan Indonesia, Targetkan Anak Muda
Koleksi gaya hip hop dengan sentuhan Indonesia. (Foto: MPI/Annastasya Rizqa)
A
A
A

PERKEMBANGAN industri Tanah Air yang semakin pesat membuat jenama Indonesia berlomba-lomba menampilkan karya terbaik mereka. Salah satunya kemunculan brand fashion lokal, NAWA yang siap menyulap wastra nusantara jadi busana yang edgy dan modern.

Koleksi busana ini merupakan karya tangan dari tiga anak muda, Latisha Soeryadjaya, Yusuf Hantha Raszanov dan Dasril Buyung. NAWA hadir mempersembahkan koleksi streetwear bergaya hip hop dengan sentuhan Indonesia dari batik dan tenun.

“Kain tradisional yang menjadi pilihan NAWA adalah batik dari Solo dan kain-kain tenun ikat asal Sumba,” tutur Dasril saat ditemui di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2023).

Koleksi Nawa

NAWA pun memamerkan 20 koleksi mereka dalam peragaan busana, dan memerlihatkan keelokan dari setiap streetwear modern dengan sentuhan Indonesia.

Busana pertama ada jaket motif batik yang terlihat edgy saat dipadukan dengan celana berwarna khaki. Jaket tersebut juga memainkan beragam pola dan warna batin seperti coklat, kuning hingga ungu.

Kemudian ada sweater dari bahan tenun yang disulap jadi busana bernuansa hip hop yang kekinian. Perpaduan warna coklat, terakota dan hitam di busana ini pun begitu cocok dikenakan sehari-hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/194/3027540/perempuan_ini_cosplay_jadi_lim_sol-FhKq_large.jpg
Gaya Outfit Unik Fans Byeon Woo Seok saat Fan Meeting, Ada yang Cosplay Jadi Lim Sol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/194/3000686/besok-uniqlo-hadirkan-neighborhood-store-kedua-di-indonesia-U9zseb9oU0.jpg
Besok, Uniqlo Hadirkan Neighborhood Store Kedua di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/194/2996547/potret-gaya-le-sserafim-di-coachella-pakai-outfit-rancangan-khusus-louis-vuitton-obSI0dOMog.jpg
Potret Gaya LE SSERAFIM di Coachella, Pakai Outfit Rancangan Khusus Louis Vuitton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/194/2992140/usung-keindahan-kontemporer-khas-inggris-intip-koleksi-kolaborasi-uniqlo-dan-jw-anderson-LJXsPf5V95.jpg
Usung Keindahan Kontemporer Khas Inggris, Intip Koleksi Kolaborasi Uniqlo dan JW Anderson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/194/2990015/serupa-tapi-tak-sama-gery-gany-ngaku-sering-bertukar-pakaian-Hd2aDW9k8k.jpg
Serupa tapi Tak Sama, Gery Gany Ngaku Sering Bertukar Pakaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/612/2981799/oscar-2024-billie-eilish-pakai-pin-ceasefire-vokal-dukung-palestina-HJbKwI23Td.jpg
Oscar 2024: Billie Eilish Pakai Pin Ceasefire, Vokal Dukung Palestina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement