HOME WOMEN FASHION

Potret Prilly Latuconsina Jadi Perempuan Dubai, Cantiknya Tak Terbantahkan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |02:31 WIB
Potret Prilly Latuconsina Jadi Perempuan Dubai, Cantiknya Tak Terbantahkan
Prilly Latuconsina. (Foto: Instagram)
A
A
A

PRILLY Latuconsina terpantau tengah berlibur di Dubai. Dia mengunjungi beberapa destinasi wisata menarik. Momen itu dia bagikan di laman Instagramnya.

Salah satu destinasi wisata yang dia kunjungi adalah gurun pasir. Prilly nampak cantik saat berfoto di gurun pasir ala wanita Dubai. Dia juga memakai soft lense warna merah yang membuat matanya terlihat lebih tajam.

“Somewhere between living and dreaming,” tulis Prilly dalam keterangan fotonya.

Penasarana seperti apa potret Prilly saat di gurun pasir? Berikut ulasannya dari Instagram @prillylatuconsina96.

Paras cantiknya terpancar

Prilly Latuconsina

Prilly berpose dengan menunjukkan wajah cantiknya. Dia memakai kemeja lengan panjang bergaris warna kuning dengan sorban yang dililitkan di kepalanya. Dia berpose dengan wajah fierce, aura cantiknya begitu terpancar.

Halaman:
1 2
      
