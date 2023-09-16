Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Terkini Enzy Storia saat Hadiri Indonesian Fashion Night, Anggun Dalam Balutan Songket

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |17:00 WIB
Potret Terkini Enzy Storia saat Hadiri Indonesian Fashion Night, Anggun Dalam Balutan Songket
Potret Enzy Storia tampil cantik dalam balutan songket. (Foto: Instagram @enzystoria)
USAI tampil di New York Fashion Week (NYFW), desainer Indonesia kembali memamerkan koleksinya di KBRI Washington DC. Dalam momen spesial itu, tampak hadir artis cantik Enzy Storia yang terlihat begitu anggun dalam balutan songket.

"Wearing songket for Indonesian Fashion Night," tulis Enzy dalam keterangan foto yang dikutip Okezone.com dari Instagram pribadinya @enzystoria, Sabtu (16/9/2023).

Enzy tampak mengenakan kebaya hitam dipadukan dengan songket karya desainer Fadlan. Penampilannya begitu anggun dengan busana yang dipakai.

Penasaran seperti apa potret Enzy Storia tampil anggun memakai songket saat menghadiri Indonesian Fashion Night? yuk disimak!

1. Anggun memakai songket

Enzy Storia

Enzy Storia tampak anggun saat menghadiri acara Indonesian Fashion Night di KBRI Washington DC. Pada momen itu dia memilih memakai kebaya kutubaru warna hitam dipadukan dengan kain songket nuansa silver dan hitam.

Dia juga menambahkan selendang yang disematkan di bahunya dan high heels warna hitam. Penampilan Enzy pun terlihat seperti ibu pejabat.

"Munduran dikit kak, cantiknya kelewatan," kata @fabifa***

"Ibu negara vibes," sambung @tncarel***

"Masya Allah apotek hidup," komen @husnul***

