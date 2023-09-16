Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Deretan Tas Branded Favorit Mbak-Mbak SCBD, Ini Alasannya!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |16:00 WIB
Deretan Tas Branded Favorit Mbak-Mbak SCBD, Ini Alasannya!
Deretan tas branded favorit mbak-mbak SCBD. (Foto: Freepik.com)
BELUM lama ini viral di media sosial X terkait beberapa tas branded yang disebut-sebut jadi favorit wanita karier di wilayah SCBD, Jakarta Selatan.

Seperti diketahui, kawasan SCBD sendiri terkenal sebagai salah satu kawasan elit di ibu kota Jakarta. Apalagi, lokasinya yang berada di tengah-tengah perkantoran yang megah.

Dalam salah satu cuitan, disebutkan bahwa terdapat tas branded favorit ‘mbak-mbak’ SCBD. Mulai dari Coach, Marc Jacobs, Tory Burch, Michael Kors, Kate Spade dan Longchamp.

Lantas, mengapa deretan tas branded tersebut disebut-sebut paling banyak dipakai dan jadi favorit ‘mbak-mbak’ SCBD? Berikut ulasannya.

Tas Branded

Head of Promotion Irresistible, Renaningtyas menilai, bahwa hal ini bisa disebabkan karena adanya kesamaan kebutuhan mayoritas para wanita karier di kawasan SCBD.

“Mungkin ada kesamaan kebutuhan dan keinginan ya dari mbak-mbak SCBD,” ujar Renaningtyas, kepada MNC Portal, baru-baru ini.

Dia juga menjelaskan, tak hanya sekedar menunjang penampilan, deretan tas branded tersebut banyak digunakan para wanita karier di SCBD karena kesamaan fungsinya.

Menurut Renaningtyas, deretan tas branded tersebut cenderung memiliki banyak koleksi tote bag atau medium sling bag, yang memang banyak dibutuhkan wanita karier agar bisa lebih memuat banyak barang bawaan.

“Bisa jadi mereka mencari dari sisi fungsionalnya. Untuk mereka yang bekerja di kantor biasanya mereka membutuhkan tas yang bisa muat banyak seperti tote bag atau medium sling bag. Itu kan praktis. Semua barang yang mendukung kinerja bisa masuk,” tuturnya.

