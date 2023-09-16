Rapper Ini Tanam Rantai Emas sebagai Pengganti Rambut, Penampilannya Viral di Media Sosial

Penampilan terbaru Dan Sur viral di media sosial. (Foto: New York Post)

SALAH satu rapper asal Meksiko bernama Dan Sur kembali mencuri perhatian dunia lewat penampilannya.

Dia kembali viral karena penampilan ekstremnya yakni dengan mengimplan rantai emas sebagai pengganti rambut di kepalanya. Hal ini tentu terdengar mengerikan dan tidak masuk akal. Namun, Dan Sur memang telah melakukannya sejak beberapa tahun lalu.

Kini, penampilannya kembali menyedot perhatian karena kembali viral di media sosial X.

“Rapper Meksiko berusia 23 tahun Dan Sur, melakukan operasi penanaman rantai emas ke kepalanya untuk dijadikan rambutnya,” tulis akun X @dailyloud.

Berdasarkan informasi yang dimuat di laman New York Post, Sabtu (16/9/2023) Dan Sur mengklaim bahwa dia adalah rapper pertama dalam sejarah manusia yang melakukan hal ekstrem tersebut.

Dia diketahui menggantungkan berbagai macam rantai emas yang bentuknya dibuat menyerupai 'rambut' di kepalanya. Tak sekedar digantung, rantai-rantai tersebut ternyata benar-benar dikaitkan alias ditanam melalui proses pembedahan di kulit kepalanya.

Dia bahkan benar-benar harus memangkas bersih rambut aslinya demi bisa menggantinya dengan rambut rantai emas tersebut. Dalam sebuah konten di akun TikToknya, Dan Sur mengungkapkan, bahwa hal tersebut dia lakukan karena ingin tampil berbeda dengan orang-orang.

Saking ingin paling berbeda, dia bahkan berharap agar penampilan ekstremnya itu tidak sampai ikut ditiru oleh orang-orang.

“Sebenarnya saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda karena saya melihat semua orang mewarnai rambut mereka,” ujar Dan Sur.

“Saya harap tidak semua orang meniru saya sekarang,” tuturnya.

Rapper berpenampilan nyentrik ini diketahui melakukan prosedur operasi penggantian rambut dengan melibatkan lusinan rantai emas nan berkilauan pada bulan April 2021.

Bahkan, dalam konten lain di akun TikToknya, Dan Sur juga sempat memaparkan bagaimana prosedur implan rambut rantainya itu dilakukan.

“Saya memilikinya dalam bentuk pengait yang ditanam di kepala saya dan pengait itu semuanya tertancap di tengkorak saya, di bawah kulit saya,” kata Sur.