HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Pemberi Hadiah Terbaik, Tak Ragu Kasih yang Mahal

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |23:00 WIB
3 Zodiak Pemberi Hadiah Terbaik, Tak Ragu Kasih yang Mahal
Zodiak pemberi hadiah terbaik, (Foto: Freepik)
A
A
A

TIDAK semua orang mengungkapkan rasa saying, kasih dan cintanya dengan kata-kata. Banyak juga yang lebih memilih mengekspresikan rasa sayang atau cinta kepada pasangan, keluarga, atau orang-orang tersayang lewat tindakan langsung.

Bukan hanya perhatian, tapi bisa juga dengan tindakan suka memberi hadiah. Menariknya, hadiah yang diberikan bukan sembarang hadiah, tapi orang-orang seperti ini siap memberikan hadiah terbaiknya kepada orang-orang yang mereka cintai.

Merujuk pada karakter zodiak astrologi, diketahui ada tiga zodiak yang punya sifat seperti ini. Melansir Bustle, Sabtu (16/9/2023) berikut tiga zodiak yang disebutkan sebagai pemberi hadiah terbaik.

1. Cancer: Para Cancer secara alami punya sifat kepribadian yang royal dan penyayang. Makanya tak ragu untuk menghabiskan uangnya demi memberikan kado istimewa kepada orang-orang yang ia sayangi, termasuk pasangan. Selain istimewa, para pemilik zodiak ini juga selalu memberikan hadiah penuh makna.

2. Virgo: Orang-orang Virgo memiliki daya ingat tinggi serta detail, sehingga mampu menyimpan mengingat ulang tahun sahabatnya lalu merayakannya dengan memberikan kejutan atau hadiah. 

Halaman:
1 2
      
