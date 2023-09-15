3 Zodiak Pemberi Hadiah Terbaik, Tak Ragu Kasih yang Mahal

TIDAK semua orang mengungkapkan rasa saying, kasih dan cintanya dengan kata-kata. Banyak juga yang lebih memilih mengekspresikan rasa sayang atau cinta kepada pasangan, keluarga, atau orang-orang tersayang lewat tindakan langsung.

Bukan hanya perhatian, tapi bisa juga dengan tindakan suka memberi hadiah. Menariknya, hadiah yang diberikan bukan sembarang hadiah, tapi orang-orang seperti ini siap memberikan hadiah terbaiknya kepada orang-orang yang mereka cintai.

Merujuk pada karakter zodiak astrologi, diketahui ada tiga zodiak yang punya sifat seperti ini. Melansir Bustle, Sabtu (16/9/2023) berikut tiga zodiak yang disebutkan sebagai pemberi hadiah terbaik.

1. Cancer: Para Cancer secara alami punya sifat kepribadian yang royal dan penyayang. Makanya tak ragu untuk menghabiskan uangnya demi memberikan kado istimewa kepada orang-orang yang ia sayangi, termasuk pasangan. Selain istimewa, para pemilik zodiak ini juga selalu memberikan hadiah penuh makna.

2. Virgo: Orang-orang Virgo memiliki daya ingat tinggi serta detail, sehingga mampu menyimpan mengingat ulang tahun sahabatnya lalu merayakannya dengan memberikan kejutan atau hadiah.