5 Tips Memilih Rumah, Cocok untuk Kaum Millenial

MEMILIKI hunian nyaman merupakan salah satu impian setiap orang, apalagi pasangan muda. Tak perlu rumah yang mewah atau mahal, hunian nan minimalis dan strategis kini juga menjadi pilihan kaum millenial.

Meski begitu, memilih hunian ternyata tidak bisa sembarangan. Apalagi, padatnya kota Jakarta harus membuat masyarakat pintar-pintar memiliki hunian. Lantas, apa saja tips memilih hunian nyaman ala kaum millenial? Berikut diantaranya, dilansir dari rilis resmi Paramount Petals.

Lokasi yang strategis

Lokasi yang strategis tentu menjadi salah satu kriteria penting bagi Anda ketika memilih hunian. “Sebaiknya pilihlah hunian yang terhubung langsung dengan infrastruktur dan fasilitas kawasan lainnya,” ujar Direktur Paramount Land, Henry Napitupulu, dalam keterangan tertulisnya.

Dekat dengan akses tol

Salah satu kriteria hunian strategis adalah memiliki akses tol langsung menuju tol Jakarta. Melalui akses tol langsung, maka kita akan mudah menuju ke berbagai destinasi lainnya, seperti Bandara Soekarno-Hatta, pelabuhan Merak, DKI Jakarta dan sekitarnya, tol JORR, dan tol Serbaraja (Balaraja-Serpong).

Dilengkapi area komersial

Hunian ideal bagi kaum millenial juga kini banyak yang dilengkapi dengan area komersial. Hal ini tak lain untuk memenuhi kebutuhan penghuni akan fasilitas komersial, sekaligus sebagai ruang bisnis dan usaha untuk penghuni.