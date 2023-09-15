Waduh! 6 Zodiak Ini Selera Humornya Kurang Banget

INDIVIDU dengan selera humor yang tinggi, umumnya terlihat sebagai pribadi yang asik dan mudah bergaul karena sangat menyenangkan dan pandai membuat suasana menjadi seru serta tak membosankan.

Namun, ada juga individu yang tak memiliki humor sama sekali, karena bagi dirinya lelucon tersebut mungkin terlihat sangat membosankan. Dalam astrologi, berikut enam zodiak yang tak memiliki selera humor, dikutip dari Times Of India, Sabtu (16/9/2023)

1. Capricorn: Para Capricorn disebut sebagai orang yang sangat pelit tertawa dan bersifat dingin. Parahnya lagi, umumnya para pemilik zodiak ini tak suka bersenang-senang, sehingga hidupnya memang hanya seputar keseriusan dan tak ada humor.

2. Virgo: Orang-orang Virgo tumbuh jadi orang yang perfeksionis dan pandai mengkritik, karena terlalu fokus akan tujuannya. Itu membuat Ia tak punya waktu untuk tertawa, para pemilik zodiak ini tak memiliki selera humor sama sekali juga karena sifat teliti para Virgo.

3. Scorpio: Misterius dan susah ditebak, orang-orang Scorpio menjadi salah satu yang sulit dibaca pikirannya. Ia juga tak akan tertawa, bahkan saat ada orang yang sedang melucu, atau ketika berkumpul bersama orang lain.