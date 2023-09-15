Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sederet Alasan Kaum Milenial Sulit Punya Rumah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |20:53 WIB
Sederet Alasan Kaum Milenial Sulit Punya Rumah
Podcast Aksi Nyata.
A
A
A

BANYAK yang menyebut generasi milenial disebut makin sulit untuk memiliki rumah. Padahal pemerintah telah memberikan sejumlah program untuk meringankan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk membeli hunian.

Wakil Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPD Partai Perindo Kabupaten Bogor, Abdul Hadi, SE mengatakan salah satu alasan milenial tidak memiliki rumah karena mereka memilih untuk membeli kendaraan dibanding membeli rumah.

“Mindset masyarakat itu yang harus kita ubah,” ujar Abdul Hadi dalam podcast aksi nyata bertajuk ‘Milenial Sulit Punya Rumah, Solusinya Bagaimana’.

Pria yang juga sebagai bacaleg DPRD Kabupaten Bogor Dapil IV Partai Perindo itu menambahkan banyak orang yang merasa tidak mampu beli rumah dan memiliki rumah. Mereka memilih untuk ngontrak. “Sewa nggak menyelesaikan solusi jangka panjang hanya jangka pendek,” tambahnya.

Hadi memberi contoh membeli rumah berkisar Rp150 juta dengan uang muka 5 persen, bila 5 persen dari Rp150 juta hanya Rp7 juta. “Misalnya satu rumah subsidi Rp150 juta, itu cuma nyicil Rp900 ribu, kalau dihitung lebih mahal cicilan motornya,” katanya.

Menurutnya, saat dia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil IV Partai Perindo, dirinya akan fokus untuk mengedukasi masuarakat agar membeli rumah subsidi.

“Mindset orang harus kita ubah, kalau orang senengnya beli motor atau beli mobil, jangan, beli rumah karena investasinya lebih stabil. Jadi harus diedukasi,” pungkasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/612/2958776/suka-membersihkan-jendela-pakai-koran-ternyata-salah-Rgf5ycizHx.jpg
Suka Membersihkan Jendela Pakai Koran? Ternyata Salah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/612/2948977/tips-cuci-karpet-anti-bau-apek-ternyata-mudah-loh-YbaoFVS1tk.jpg
Tips Cuci Karpet Anti-Bau Apek, Ternyata Mudah Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/08/612/2558125/waspada-debu-tersembunyi-di-sudut-rumah-jangan-malas-bersih-bersih-DbvrYkHPar.jpg
Waspada Debu Tersembunyi di Sudut Rumah, Jangan Malas Bersih-Bersih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/05/612/2389734/bunda-jelang-ramadan-cek-peralatan-bersih-bersih-rumah-di-aplikasi-mister-aladin-FMqY57BrUD.jpg
Bunda, Jelang Ramadan Cek Peralatan Bersih-Bersih Rumah di Aplikasi Mister Aladin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/10/612/2359486/sadar-atau-tidak-ini-3-kesalahan-membersihkan-rumah-paling-sering-dilakukan-marcZJTbfs.jpeg
Sadar atau Tidak, Ini 3 Kesalahan Membersihkan Rumah Paling Sering Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/28/612/2284819/5-protokol-kesehatan-saat-menerima-kiriman-paket-di-rumah-j9G2CKVtjA.jpg
5 Protokol Kesehatan saat Menerima Kiriman Paket di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement