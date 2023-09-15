Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Makin Marak, Begini Tips Melindungi Anak dari Penculik

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |15:37 WIB
Makin Marak, Begini Tips Melindungi Anak dari Penculik
Podcast Aksi Nyata.
KASUS penculikan anak di tahun 2022 meningkat. Menurut data dari Polri, tercatat 233 kasus penculikan terjadi di sepanjang tahun 2022 di seluruh Indonesia. Sebanyak 28 kasus atau 12,02 persen dari jumlah tersebut melibatkan anak-anak sebagai korban.

Untuk itu, masyarakat, orang tua, hingga pemerintah perlu waspada untuk melindungi anak-anak dari penculik. Terlebih, perlindungan anak-anak ditegaskan dalam Undang Undang Dasar 1945 serta dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat XI Partai Perindo, Wini Permatasari mengatakan peran orang tua paling dominan untuk melindungi anak-anaknya dari penculik.

"Orang tua harus memberi edukasi kepada anak-anak mereka. Misalnya kalau dikasih permen sama orang lain jangan mau," ujar Wini dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk ‘Modus Penculikan Anak Kian Beragam, Orang Tua Harus Lebih Waspada!’.

Selain itu, sebaiknya orang tidak terlalu sering mengunggah anak-anak mereka di media sosial. Karena itu juga bisa jadi salah satu pemicu penculikan pada anak.

"Soalnya sekarang tua orang tua kalau anaknya tingkahnya lucu diposting, kalau dipegang orang lain senang, padahal hal itu juga harus diwaspadai," tuturnya.

Tak hanya itu, peran di sekolah juga penting untuk memperhatikan siapa yang antar dan jemput anak ke sekolah.

Halaman:
1 2
      
