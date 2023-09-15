Viral TNI Foto Bareng Aktor Korea Gong Myung, Ngaku Gak Kenal

VIRAL di media sosial TNI bertemu dengan aktor Korea Gong Myung saat acara Gyeryong World Military Culture Expo beberapa waktu lalu. Momen itu baru diunggah oleh akun TikTok @kalbu.pawitra dan menjadi perbincangan netizen.

Dalam foto itu pemilik akun tersebut memakai pakaian lengkap TNI dan terlihat di belakangnya ada bendera Indonesia. Sementara sang aktor juga memakai pakaian militer Korea Selatan. Keduanya berfoto sambil berjabat tangan dan tersenyum ke arah kamera.

"Banyak permintaan upload fotonya yang nggak jj katanya," tulis akun tersebut dalam keterangan foto seperti dikutip MNC Portal dari akun pribadinya.

Saat berfoto, sang pemilik akun justru tidak tahu kalau orang yang dia ajak foto merupakan aktor terkenal. Pasalnya, Gong Myung memang menggunakan seragam militer Korea yang mungkin tengah melakukan Wajib Militer.

"Abis pelatihan istirahat ngobrol-ngobrol terus keinget foto aja buat kenangan, eh tanya dia aktor. Soalnya enggak ada yang bilang, dan dia juga enggak bilang artis," tambahnya menjelaskan.

Seperti diketahui, Gong Myung 29 tahun yang cukup terkenal. Dia sudah membintangi banyak film dan juga series, seperti 20th Century Girl, Be Melodramatic, Beautiful You, dan masih banyak lagi. Gong Myung juga merupakan kakak dari member NCT Doyoung.