Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral TNI Foto Bareng Aktor Korea Gong Myung, Ngaku Gak Kenal

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |15:10 WIB
Viral TNI Foto Bareng Aktor Korea Gong Myung, Ngaku Gak Kenal
Viral TNI Bertemu Gong Myung. (Foto: TikTok)
A
A
A

VIRAL di media sosial TNI bertemu dengan aktor Korea Gong Myung saat acara Gyeryong World Military Culture Expo beberapa waktu lalu. Momen itu baru diunggah oleh akun TikTok @kalbu.pawitra dan menjadi perbincangan netizen.

Dalam foto itu pemilik akun tersebut memakai pakaian lengkap TNI dan terlihat di belakangnya ada bendera Indonesia. Sementara sang aktor juga memakai pakaian militer Korea Selatan. Keduanya berfoto sambil berjabat tangan dan tersenyum ke arah kamera.

Viral TNI

"Banyak permintaan upload fotonya yang nggak jj katanya," tulis akun tersebut dalam keterangan foto seperti dikutip MNC Portal dari akun pribadinya.

Saat berfoto, sang pemilik akun justru tidak tahu kalau orang yang dia ajak foto merupakan aktor terkenal. Pasalnya, Gong Myung memang menggunakan seragam militer Korea yang mungkin tengah melakukan Wajib Militer.

"Abis pelatihan istirahat ngobrol-ngobrol terus keinget foto aja buat kenangan, eh tanya dia aktor. Soalnya enggak ada yang bilang, dan dia juga enggak bilang artis," tambahnya menjelaskan.

Seperti diketahui, Gong Myung 29 tahun yang cukup terkenal. Dia sudah membintangi banyak film dan juga series, seperti 20th Century Girl, Be Melodramatic, Beautiful You, dan masih banyak lagi. Gong Myung juga merupakan kakak dari member NCT Doyoung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement