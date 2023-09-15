Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Permesta Dhyaz, Anak YouTuber Farida Nurhan yang Jadi Single Mom di Usia Muda

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |11:37 WIB
5 Potret Cantik Permesta Dhyaz, Anak YouTuber Farida Nurhan yang Jadi Single Mom di Usia Muda
Potret cantik Permesta Dhyaz (Foto:Instagram)
A
A
A

LIMA  potret cantik Permesta Dhyaz memang begitu menggoda. Dia merupakan anak YouTuber Farida Nurhan yang menjadi ibu di usia muda.

Meski terbilang muda, tapi tanggung jawabnya sebagai ibu tidak pernah dia tinggalkan. Perempuan cantik kelahiran 27 Maret 2000 itu terlihat sering menghabiskan waktu bersama putra semata wayangnya.

Tidak hanya itu saja, Dhyaz akrab disapa pun sudah memiliki sejumlah aset mewah dari hasil kerja kerasnya sebagai selebgram dan jualan parfum hasil racikannya.

Dia pun sering kali membagikan aktivitasnya ke akun Instagram pribadinya. Mau tahu seperti apa potret cantiknya? Berikut telah dirangkum dari @permestadhyaz, Jumat (15/9/2023).

1. Foto kolase

Potret Permesta

Potret cantik Permesta Dhyaz, (Foto: Instagram)

Pemilik nama lengkap Permesta Dhyaz Ris Putri Wibowo merupakan putri pertama dari pasangan Farida Nurhan dan Sarwo Edi Wibowo. Dia memang begitu aktif di media sosial.

Potret cantiknya sering kali diunggah ke media sosial. Salah satunya pada foto pertama ini, di mana dia pun membuatnya jadi kolase dengan berbagai ekspresi.

"Aku aslinya ada 4," tulisnya dalam keterangan foto.

Halaman:
1 2 3
      
