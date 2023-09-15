Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Pemotor Berusaha Cari Jalan Pintas Hindari Macet, Endingnya Bikin Ngakak

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |23:00 WIB
Kisah Pemotor Berusaha Cari Jalan Pintas Hindari Macet, Endingnya Bikin Ngakak
Kisah pengendara motor kena prank. (Foto: TikTok @anakasuhmamarika)
A
A
A

SAAT berkendara banyak cerita-cerita unik yang mungkin terjadi. Mulai dari tingkah laku pemotor hingga kendaraan yang mengalami masalah.

Kisah tak terlupakan saat di jalan juga dialami oleh salah satu netizen TikTok @anakasuhmamarika. Melalui postingan di akunnya itu, dia bercerita tentang pengalamannya saat di jalan.

Kala itu jalan raya yang dilaluinya macet, kemudian dia memutuskan untuk mengikuti pemotor lain dengan tujuan agar bisa mendapatkan jalan alternatif yang lebih lancar dan cepat. Pemilik akun itu menyusuri gang-gang sempit perumahan dengan rute berkelok.

Namun pemilik akun itu kaget, ternyata pemotor yang dia ikuti itu bukan mencari jalan alternatif, tapi malah pulang ke rumahnya.

“Tadi di jalan macet kan, gue ikutinlah nih motor. Kirain dia tau jalan pintas kan ternyata dia jalan pulang ke rumahnya,” tulis akun tersebut dalam caption di video yang dikutip pada Jumat (15/9/2023).

Pemilik akun itu mengira pemotor yang diikuti adalah ojek online. Tapi termyata pasangan suami istri yang hendak pulang ke rumahnya.

“Gue kira dia bawa penumpang, nggak taunya suami istri pulang ke rumahnya,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/612/3019348/viral-janda-berpenghasilan-rp15-juta-per-bulan-cari-suami-pengangguran-maharku-rp10-ribu-aja-HP1l3W6mBg.jpg
Viral Janda Berpenghasilan Rp15 Juta Per Bulan Cari Suami Pengangguran: Maharku Rp10 Ribu Aja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/612/3018890/viral-grup-jamaah-haji-indonesia-pakai-topi-keroppi-penyelamat-di-lautan-manusia-jncKwUZNas.jpg
Viral Grup Jamaah Haji Indonesia Pakai Topi Keroppi, Penyelamat di Lautan Manusia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3013032/viral-bocah-beli-kambing-bayar-rp2-ribu-endingnya-bikin-ngakak-f12sHd1F2R.jpg
Viral Bocah Beli Kambing Bayar Rp2 Ribu, Endingnya Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012981/momen-kocak-saat-sound-viral-di-tiktok-terungkap-netizen-akhirnya-bisa-tidur-LvjhnQc23Y.jpg
Momen Kocak saat Sound Viral di TikTok Terungkap, Netizen: Akhirnya Bisa Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012911/wanita-ini-viral-usai-lamar-cowonya-di-seaworld-banjir-komentar-netizen-PSUto8Nsau.jpg
Wanita Ini Viral Usai Lamar Cowonya di Seaworld, Banjir Komentar Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/612/3012679/ingin-jualan-laris-manis-ini-5-cara-meningkatkan-penjualan-di-bazar-oHPp9CjuzL.jpg
Ingin Jualan Laris Manis? Ini 5 Cara Meningkatkan Penjualan di Bazar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement