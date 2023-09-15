Kisah Pemotor Berusaha Cari Jalan Pintas Hindari Macet, Endingnya Bikin Ngakak

SAAT berkendara banyak cerita-cerita unik yang mungkin terjadi. Mulai dari tingkah laku pemotor hingga kendaraan yang mengalami masalah.

Kisah tak terlupakan saat di jalan juga dialami oleh salah satu netizen TikTok @anakasuhmamarika. Melalui postingan di akunnya itu, dia bercerita tentang pengalamannya saat di jalan.

Kala itu jalan raya yang dilaluinya macet, kemudian dia memutuskan untuk mengikuti pemotor lain dengan tujuan agar bisa mendapatkan jalan alternatif yang lebih lancar dan cepat. Pemilik akun itu menyusuri gang-gang sempit perumahan dengan rute berkelok.

Namun pemilik akun itu kaget, ternyata pemotor yang dia ikuti itu bukan mencari jalan alternatif, tapi malah pulang ke rumahnya.

“Tadi di jalan macet kan, gue ikutinlah nih motor. Kirain dia tau jalan pintas kan ternyata dia jalan pulang ke rumahnya,” tulis akun tersebut dalam caption di video yang dikutip pada Jumat (15/9/2023).

Pemilik akun itu mengira pemotor yang diikuti adalah ojek online. Tapi termyata pasangan suami istri yang hendak pulang ke rumahnya.

“Gue kira dia bawa penumpang, nggak taunya suami istri pulang ke rumahnya,” tuturnya.