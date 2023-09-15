Apa Arti Pargoy dalam Bahasa Gaul yang Viral di TikTok

APA Arti Pargoy dalam Bahasa Gaul, akan dijelaskan dalam artikel ini. Sebagian dari Anda mungkin sudah sangat sering mendengar istilah pargoy di medis sosial contohnya di linimasa TikTok lalu penasaran sebetulnya apa sih arti dari istilah bahasa gaul ini?

Mengutip laman Its.ac, Jumat (15/9/2023) Pargoy merupakan kata yang berasal dari daerah Sumatera Barat (Sumbar), yang merupakan singkatan dari "Partai Goyang", bahkan kata pargoy ini telah lama dikenal di daerah Sumbar loh!

(Apa Arti Pargoy dalam Bahasa Gaul, Foto: Unsplash)

Bahkan, ada cerita menarik pada awal penggunaan kata pargoy di Sumatera Barat. Awalnya, banyak pemuda yang menyukai goyang, mereka biasanya bergoyang saat mendatangi acara-acara seperti orgen tunggal, DJ Remix, dangdut, dan sejenisnya.

(Apa Arti Pargoy dalam Bahasa Gaul, Foto: Unsplash)





Seiring dengan berkembangnya teknologi dan internet, banyak yang merekam aksi pemuda itu waktu bergoyang. Alhasil, video bergoyang itu jadi tren dan banyak diikuti netizen hingga sekarang.

Bahkan, aksi pargoy di medsos ini banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, bukan hanya pengguna biasa, banyak dari kalangan artis Indonesia juga membuat konten pargoy dengan menambahkan tanda tagar atau hashtag pargoy, pargoy juga sempat populer hingga masuk acara-acara musik di televisi swasta.