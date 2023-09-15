Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Arti Pargoy dalam Bahasa Gaul yang Viral di TikTok

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |10:05 WIB
Apa Arti Pargoy dalam Bahasa Gaul yang Viral di TikTok
Apa Arti Pargoy dalam Bahasa Gaul, (Foto: Freepik)
A
A
A

APA Arti Pargoy dalam Bahasa Gaul,  akan dijelaskan dalam artikel ini. Sebagian dari Anda mungkin sudah sangat sering mendengar istilah pargoy di medis sosial contohnya di linimasa TikTok lalu penasaran sebetulnya apa sih arti dari istilah bahasa gaul ini?

Mengutip laman Its.ac, Jumat (15/9/2023) Pargoy merupakan kata yang berasal dari daerah Sumatera Barat (Sumbar), yang merupakan singkatan dari "Partai Goyang", bahkan kata pargoy ini telah lama dikenal di daerah Sumbar loh!

(Apa Arti Pargoy dalam Bahasa Gaul, Foto: Unsplash)

Bahkan, ada cerita menarik pada awal penggunaan kata pargoy di Sumatera Barat. Awalnya, banyak pemuda yang menyukai goyang, mereka biasanya bergoyang saat mendatangi acara-acara seperti orgen tunggal, DJ Remix, dangdut, dan sejenisnya.

 

(Apa Arti Pargoy dalam Bahasa Gaul, Foto: Unsplash)


Seiring dengan berkembangnya teknologi dan internet, banyak yang merekam aksi pemuda itu waktu bergoyang. Alhasil, video bergoyang itu jadi tren dan banyak diikuti netizen hingga sekarang.

 BACA JUGA:

Bahkan, aksi pargoy di medsos ini banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, bukan hanya pengguna biasa, banyak dari kalangan artis Indonesia juga membuat konten pargoy dengan menambahkan tanda tagar atau hashtag pargoy, pargoy juga sempat populer hingga masuk acara-acara musik di televisi swasta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/612/3135296/apa_itu_tren_wut_wut_wut_yang_lagi_viral_di_tiktok-7Yu3_large.jpg
Apa Itu Tren Wut Wut Wut yang Lagi Viral di TikTok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135063/arti_kata_maskfishing_lagi_viral_di_tiktok_dan_instagram_ternyata_berawal_dari_masa_covid_19-SuFQ_large.jpg
Arti Kata Maskfishing Lagi Viral di TikTok dan Instagram, Ternyata Berawal dari Masa Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/612/3124174/arti_kata_natty_yang_lagi_viral_di_tiktok_berhubungan_dengan_dunia_fitnes-W5HD_large.jpg
Arti Kata Natty yang Lagi Viral di TikTok, Berhubungan dengan Dunia Fitnes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/612/3121450/ini_perbedaan_hampers_souvenir_parcel_dan_gift_box_agar_tak_salah_pilih_hadiah-6OTg_large.jpg
Ini Perbedaan Hampers, Souvenir, Parcel, dan Gift Box agar Tak Salah Pilih Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115289/inilah_arti_kabur_aja_dulu_yang_viral_di_sosial_media-p7vA_large.jpg
Inilah Arti Kabur Aja Dulu yang Viral di Sosial Media
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/612/3107530/apa_itu_social_butterfly_istilah_ramai_di_kalangan_genz_dan_tiktok-Qf38_large.jpg
Arti Kata Social Butterfly, Istilah Ramai di Kalangan GenZ dan TikTok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement