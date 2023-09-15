Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Foto Terbaru Oklin Fia Tanpa Hijab, Melet Manja di Atas Kasur

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |09:10 WIB
Viral Foto Terbaru Oklin Fia Tanpa Hijab, Melet Manja di Atas Kasur
Oklin Fia. (Foto: Instagram)
A
A
A

SETELAH konten menjilat es krim yang menimbulkan kontroversi, netizen memang kerap memposting foto Oklin Fia tampil tanpa hijab. Nah, baru-baru ini, foto Oklin tanpa hijab pun kembali beredar di jagat maya.

Pasalnya, dalam potret yang beredar, Oklin justru tampak tampil seksi tanpa hijab di kepalanya. Ia tampak melakukan selfie hanya dalam balutan atasan kemben berwarna hitam.

Tidak seperti potret lama yang sebelumnya juga sempat beredar, potret terbaru Oklin tanpa hijab yang diunggah oleh akun Instagram @lambe_danu itu tampak memperlihatkan penampilan Oklin dengan gaya rambut yang agak berbeda.

Oklin Fia

Rambut hitam Oklin terlihat lebih bergelombang dan curly dengan gaya rambut segi pendek. Namun, wajahnya masih tampak sama seperti penampilannya selama ini yang kerap full makeup.

Berbeda dengan potret tanpa hijab yang sebelumnya sempat beredar yang disebut foto lawas Oklin saat belum glow up. Dalam potret terbaru tanpa hijab itu, Oklin tampak terlihat melalukan selfie di atas ranjang berwarna putih. Ekspresinya pun tak kalah menggoda. Mulai dari menjulurkan lidah hingga pose fierce nan seksi.

Oklin Fia

Meski potret tanpa hijab terbarunya kembali beredar, namun di akun Instagramnya, Oklin tampak tetap konsisten membagikan potretnya dengan hijab.

Pasca tersandung kasus konten jilat es krim, Oklin memang diketahui kembali aktif di sosial media TikTok hingga Instagramnya. Tak lagi dengan outfit serba ketatnya, ia kini dinilai lebih sopan dalam berbusana.

Halaman:
1 2
      
