HOME WOMEN LIFE

Anak 90-an Pasti Tertipu, Ternyata Pacar Boboho Sebenarnya Pria

Raihan Naufal Aeolia , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |10:09 WIB
Boboho. (Foto: Youtube)
A
A
A

ANAK generasi 90an sudah pasti tidak asing lagi dengan film yang di perankan oleh Steven Hao atau yang lebih dikenal dengan Boboho. Film Boboho memang seputar bela diri dengan nuansa komedi yang kental.

Tidak heran jika film tersebut sukses besar di pasaran pada era 90an lantaran aksi dan tingkahnya yang lucu. Selain Boboho, ada beberapa pemeran cilik yang juga mendapat sorotan.

Pacar Boboho

Seperti Chen Xiao Long sahabat dari pemeran Boboho yang kini masih aktif di dalam dunia film. Jimmy Lin berperan sebagai kakak Boboho yang kini memiliki hobi baru yaitu sebagai pembalap mobil. Dan, sosok pacar Boboho yang dulu juga sukses menyita perhatian dengan tingkahnya yang lucu.

Adapun nama asli dari sosok pacar Boboho tersebut yaitu Chau Mooi pemeran “ugly girl”. Nah, belakangan viral sebuah foto yang disebut sebagai sosok Chau Mooi.

Di dalam foto tersebut sosok pacar Boboho tersebut telah berubah menjadi wanita yang sangat cantik seperti model. Namun ternyata itu berita hoax karena sosok dalam foto tersebut merupakan artis Korea Selatan Jun Ji Hyun.

Setelah ditelurusi, diketahui bahwa sosok lucu imut pacar Boboho tersebut merupakan seorang laki–laki. Hal itu dibuktikan dari sumber tepercaya yaitu YouTube dari negara China “Dongsen News CH51” yang ditemukan dan dibahas oleh YouTube “TV90an”.

