4 Cara Alami Memanjangkan Rambut dengan Cepat, Rajin Trim Salah Satunya

CARA Alami Memanjangkan Rambut dengan Cepat, bisa Anda ketahui melalui artikel ini. Semoga bisa jadi informasi bermanfaat bagi Anda yang selalu mengalami masalah dalam memanjangkan rambut.

Tak dipungkiri, tak sedikit orang yang mengalami masalah setiap kali ingin memiliki rambut panjang. Makanya akan berakhir memotong rambut karena rambut jadi rontok, rambut bercabang, hingga tipis.

Tenang, ada kok caranya untuk membantu memanjangkan rambut lebih cepat. Penasaran? Intip lima cara memanjangkan rambut dengan cepat, seperti diwarta dari berbagai sumber, Jumat (15/9/2023)

1. Pakai kondisioner: Sampo akan berfungsi sebagai pembersih rambut dan kondisioner akan membantu mengembalikan minyak alami serta protein yang hilang di rambut. Rutin pakai kondisioner juga bantu menyehatkan kutikula rambut yang kasar dan kusam, sekaligus menghindari kerontokan.

2. Rajin menyisir: Tahukah Anda, ternyata rutin menyisir rambut bisa mendorong stimulasi kulit kepala. Tujuannya supaya minyak alami bisa keluar dari kulit kepalad dan menyebarkannya ke tiap helai rambut.

