HOME WOMEN BEAUTY

Ariana Grande Menyesal Lakukan Botox dan Filler Bibir, Ini Alasannya

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |21:00 WIB
Ariana Grande Menyesal Lakukan Botox dan Filler Bibir, Ini Alasannya
Cerita Ariana Grande soal botox dan filler. (Foto: Instagram @arianagrande)
A
A
A

BOTOX dan filler bukan hal baru di dunia kecantikan selebriti. Salah satu artis yang gemar melakukan prosedur tersebut adalah Ariana Grande.

Ketika sedang menceritakan rutinitas perawat kulit, mendadak Ariana Grande berubah emosional. Dia mengenang lagi pengalaman melakukan filler bibir dan botox.

"Secara transparan, sebagai penggemar kecantikan, aku melakukan prosedur di bibirku. Aku menggunakan banyak filler bibir selama bertahun-tahun dan botox," ujar Ariana Grande, dikutip pada Jumat (15/9/2023).

bibir

Pelantun lagu Thank U, Next ini memutuskan untuk menghentikan kebiasaannya memakai filler dan botox. Sebab, Ariana merasa semua yang dia lakukan sudah terlalu berlebihan.

"Aku berhenti melakukannya pada 2018. Aku merasa terlalu berlebihan, aku ingin sembunyi," tuturnya.

Selepas pengakuan ini terucap dari bibirnya, Ariana Grande pun menjadi emosional. Dia merasa botox hingga filler seolah menjadi tempatnya bersembunyi.

"Untuk waktu yang lama, kecantikan adalah tentang bersembunyi untukku. Dan sekarang Saya merasa mungkin tidak," ucap Ariana.

