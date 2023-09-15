Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Makanan dan Minuman yang Wajib Dihindari saat Batuk

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |09:00 WIB
5 Makanan dan Minuman yang Wajib Dihindari saat Batuk
Makanan dan minuman yang wajib dihindari saat batuk. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BATUK menjadi penyakit yang cukup umum dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Terkadang seseorang tiba-tiba saja batuk tanpa menyadari penyebabnya.

Mengutip dari Healthline, Sabtu (16/9/2023), ada empat penyebab batuk, mulai dari virus, merokok, asma, dan obat-obatan. Ketika mengalami batuk, ternyata ada beberapa makanan dan minuman yang harus dihindari agar lebih cepat sembuh.

Sebab, jika batuk tidak diobati maka akan mengalami gangguan kesehatan lain seperti sesak napas, nyeri dada, dan sulit tidur.

Dirangkum dari Times of Media, berikut lima makanan dan minuman yang harus dihindari saat batuk agar cepat sembuh.

1. Susu

Saat batuk, produksi lendir meningkat. Untuk itu, tidak disarankan mengonsumsi produk susu atau produk olahan lain yang memiliki bahan dasar susu. Pasalnya, susu dapat memicu produksi lendir yang akan mengganggu tenggorokan dan saluran pernapasan.

batuk

2. Jus

Jus juga harus dihindari saat batuk. Sebab, jus memiliki kandungan gula yang tinggi. Hal ini semakin mengurangi kapasitas sel darah putih untuk mengatasi penyakit batuk. Asam buah yang dijadikan jus juga bisa menyebabkan iritasi tenggorokan.

3. Gorengan

Gorengan merupakan salah satu makanan yang tinggi lemak. Jadi, ketika sedang batuk disarankan untuk menghindari semua jenis makanan yang diolah dengan cara digoreng. Sebab makanan tersebut bisa menyebabkan peradangan yang membuat sistem kekebalan tubuh lemah. Keadaan ini membuat tubuh sulit melawan penyakit, termasuk batuk.

