Inilah Cara Menghancurkan Batu Empedu Secara Alami, Bisa Dicoba di Rumah

INILAH cara menghancurkan batu empedu secara alami, bisa dicoba di rumah, dan bisa dipraktikkan segera. Nah, batu ampedu atau cholelithiasis merupakan penyakit yang diakibatkan pembentukan batu di dalam kantung empedu. Namun, tak perlu khawatir untuk anda yang mulai bingung mencari obat apa yang harus dikonsumsi untuk penderita batu empedu.

Penangan bagi penyakit batu empedu tentu tidak boleh sembarangan. Selain mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, anda juga boleh mulai mencoba dengan pengobatan secara alami. Artikel ini akan membahas tuntas mengenai cara menghancurkan batu empedu secara alami, simak penjelasanya.

Cara menghancurkan batu empedu secara alami

1. Cuka Apel

Cuka apel ternyata mengandung kandungan antiradang yang juga bermanfat untuk menghilangkan rasa sakit yang diakibatkan oleh batu empedu yang mengendap di kandung empedu. Anda dapat membuat larutan cuka apel dengan air hangat, tidak boleh mengkonsumsi cuka apel secara langsung karena dapata berbahaya untuk kesehatan gigi.

2. Jus Apel

Jus apel dipercaya dapat membantu mengobati penyakit batu empedu. Jus apel atau sari apel dipercaya dapat melunakan batu empedu sehingga batu empedu dapat luruh dan tidak menyumbat.

3. Kunyit

Kunyit merupakan salah satu rempah yang memiliki segudang manfaat. Ternyata kunyit juga bisa membantu mengobati peyakit batu empedu. Kunyit sendiri memiliki kandungan zat curcumin yang dikenal karena sifat antiradang dan dapat membantu proses penyembuhan.