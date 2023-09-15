Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Cara Menghilangkan Plak Gigi Secara Alami

Firza Alifia Rahma , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |16:01 WIB
4 Cara Menghilangkan Plak Gigi Secara Alami
Menghilangkan plak gigi. (Foto: Freepik)
A
A
A

4 CARA menghilangkan plak gigi secara alami sebaiknya diketahui oleh banyak orang. Seperti diketahui, plak gigi merupakan lapisan yang melapisi gigi dan mengandung bakteri. Jika dibiarkan plak gigi akan semakin banyak sehingga akan sulit untuk dihilangkan.

Bakteri yang terus bertambah akan menyebabkan efek yang serius bagi kesehatan gigi dan mulut dan dapat mengganggu aktivitas. Gigi akan mudah mengalami berdarah dan iritasi. Selain itu akan meningkatkan resiko bau mulut.

Lantas bagaimanakah cara menghilangkan plak gigi secara alami?

Cara Menghilangkan Plak Gigi Secara Alami

 lidah buaya

1. Lidah buaya

Lidah buaya merupakan tanaman yang memiliki ragam manfaat kesehatan, termasuk kesehatan gigi. Untuk menghilangkan plak gigi secara alami, anda bisa menggunakan lidah buaya. Caranya dengan mencampurkan 1 sendok teh lidah buaya dan 4 sendok teh gliserin, 5 sendok makan soda kue, setetes minyak esensial lemon dan secangkir air. Semua bahan yang dicampur digunakan untuk membersihkan gigi secara bertahap.

 BACA JUGA:

2. Bubuk soda kue

Selain membantu tampilan gigi menjadi lebih putih, baking soda juga membantu menetralkan asam penyebab gigi berlubang. Cara ini bisa digunakan dengan membuat pasta dari campuran air dan setengah sendok teh soda kue. Lalu pasti tersebut dioleskan pada gigi menggunakan sikat gigi. Setelah digosok, tunggu selama 1 menit baru bilas dengan air.

Halaman:
1 2
      
