Mengalami Mulut Kering Berbau Tak Sedap, Atasi dengan 4 Cara Ini

SAAT tubuh tak enak badan, kadang masalah kesehatan muncul. Salah satunya mengalami mulut kering hingga berbau tak sedap.

Punya mulut kering memang bisa menyebabkan masalah jangka panjang. Jika kita jarang minum dan dehidrasi, bukan tidak mungkin mulut kita akan kering dan sulit menelan makanan, bibir pecah-pecah, sariawan dan bau mulut.

Mulut kering atau Xerostomia, terjadi ketika kelenjar yang bertanggung jawab untuk memproduksi air liur tidak berfungsi dengan baik. Karena itu, minumlah 2-3 liter air setiap hari.

Selain air, sertakan juga cairan seperti air kelapa dan jus buah segar dalam makanan Anda. Tetapi ada beberapa orang yang meskipun mengikuti semua ini terus-menerus tetap merasa haus dan mengalami mulut kering.

Guna mengatasinya, Anda perlu mengatasinya dengan tips berikut yang dilansir dari Pinkvilla.

1. Lemon

Minumlah segelas jus lemon setiap pagi, karena lemon bersifat asam dan dapat mengobati bau mulut serta membersihkan mulut Anda. Ini merangsang produksi air liur, yang diperlukan ketika menderita masalah mulut kering.

2. Kumur-kumur

Berkumur setiap hari dengan air hangat akan memberikan sedikit kelegaan dari masalah mulut kering. Campuran air hangat dan air liur dapat mengaktifkan kelenjar ludah untuk mengeluarkan air liur.