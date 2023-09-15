10 Obat Vertigo di Apotek, Pertolongan Pertama Saat Mengalami Pusing Berputar!

MUNGKIN Anda pernah merasakan pusing dengan sensasi seolah ruangan seperti berputar. Kondisi tersebut bisa jadi bukan hanya pusing biasa, melainkan gejala vertigo. Seseorang yang mengalami vertigo biasanya merasa kehilangan keseimbangan.

Vertigo bisa merupakan tanda adanya masalah kesehatan lain yang lebih serius terkait dengan kelainan otak, batang otak, otak kecil dan alat keseimbangan tubuh akibat gangguan aliran darah, inflamasi atau infeksi. Bila tak mendapat penanganan yang tepat, dapat menyebabkan ancaman jiwa, kecacatan atau menurunkan kualitas hidup penderitanya.

Nah, jika Anda kerap mengalami kondisi ini secara tiba-tiba, bisa melakukan pertolongan pertama dengan minum obat untuk vertigo yang biasanya tersedia di apotek.

BACA JUGA:

1. Mertigo Tablet 6 mg

Merk obat vertigo pertama yang bisa kamu beli di apotik terdekat adalah Mertigo tablet 6 mg. Obat ini mengandung zat aktif betahistine mesylate yang digunakan untuk terapi vertigo perifer.

2. Dimenhydrinate

Salah satu obat vertigo adalah Dimenhydrinate. Selain itu, Dimenhydrinate juga bisa mengatasi masalah mabuk perjalanan seperti mual atau muntah.

3. Histigen

Histigen juga merupakan obat yang bisa digunakan untuk meredakan vertigo. Memiliki kandungan aktif Betahistine, produk kesehatan ini bisa mengatasi masalah gangguan pendengaran atau telinga berdenging karena Meniere.

4. Seremig kaplet

Seremig Kaplet merupakan salah satu obat vertigo yang bisa kamu beli di apotik. Kegunaannya tak hanya untuk mencegah dan mengatasi vertigo saja. Namun juga dapat digunakan untuk pencegahan migren, gangguan vestibular, serebral, gangguan konsentrasi, hingga gangguan irama tidur.

BACA JUGA:

5. Dramamine 50 mg

Dramamine 50 mg digunakan untuk mengobati atau mencegah mual, muntah, pusing dengan kepala terasa berputar yang disebabkan oleh mabuk perjalanan.