Penyebab Tenggorokan Terasa Ada yang Mengganjal dan Cara Mengatasinya

PENYEBAB dan cara mengatasi tenggorokan terasa mengganjal perlu kamu ketahui dengan benar dan tepat. Meski kondisi satu ini tidak menimbulkan rasa sakit berlebihan, namun pastinya akan terasa menggangu seseorang dalam aktivitas sehari-hari.

Oleh karena itu, perlu penanganan cepat dan tanggap supaya tenggorkan dapat kembali lega dan normal. Umumnya kondisi seperti itu pasti terdapat penyebabnya. Apa saja kira-kira?

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Jumat (14/9/2023) terkait penyebab dan cara mengatasi tenggorokan terasa ada yang mengganjal.

Dalam ilmu kedokteran medis, kondisi tenggorokan terasa mengganjal disebut dengan Globus pharyngeus atau sensasi globus. Melansir dari laman Medical News Today, sensasi Globus adalah perasaan luar biasa yang dirasakan seperti ada benjolan atau benda asing tersangkut di tenggorokan seseorang.

Sensasi benjolan tersebut akan terus menerus terjadi di dalam tenggorokan. Meski Banyak yang tidak menimbulkan rasa sakit, namun sering kali sangat mengganggu.