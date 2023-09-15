Advertisement
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ini Pertolongan Pertama yang Bisa Dilakukan Pada Penderita Asma

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |11:02 WIB
Ini Pertolongan Pertama yang Bisa Dilakukan Pada Penderita Asma
Sesak napas asma kambuh. (Foto: Freepik)
A
A
A

PENYAKIT asma merupakan masalah kesehatan yang terjadi pada sistem pernapasan, tepatnya organ paru-paru. Biasanya penderita asma mengalami kesulitan bernapas karena peradangan dan penyempitan di saluran pernapasan.

Penderita asma memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Ketika paru-paru mengalami iritasi, saluran pernapasan menyempit sehingga udara yang masuk dalam paru-paru menjadi terbatas.

 sesak napas

Penderita asma akan mengalami sesak napas ketika terpapar debu, asap rokok, bulu bintangan, dan lain sebagainya. Apalagi saat polusi udara meningkat seperti ini, penderita asma yang masuk kategori rentan harus memakai masker dan melakukan perlindungan diri lebih ekstra.

 BACA JUGA:

Lantas bagaimana bila asma kambuh?

Dokter Spesialis Paru dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) dalam cuitannya di Twitter menjelaskan tentang pertolongan pertama pada orang dengan asma ketika mengalami serangan.

Hal yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan penderita asma oksigen. Namun dia menyadari tidak semua orang menyediakan tabung oksigen di rumahnya.

 BACA JUGA:

“Maka perhatikan, biasanya orang dengan asma itu minum obat. Jadi segera berikan obatnya. Seperti obat inhalasi atau obat yang dihisap maupun dihirup,” tulisnya dalam cuitannya di Twitter @erlinaburhan.

Halaman:
1 2
      
