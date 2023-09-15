Bahaya Jajanan Viral Ciki Ngebul, Bisa Lukai Saluran Cerna

MASIH banyak bermunculan jajanan viral yang menjadi favorit masyarakat tak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak. Apalagi biasanya jajanan viral tersebut memiliki tampilan yang unik dan menggugah selera.

Salah satu jajanan viral yang sempat viral adalah cibul atau ciki ngebul. Jajanan satu ini sangat menarik karena memiliki atraksi asap yang dihasilkan dari nitrogen cair. Jadi ketika kita makan ciki tersebut akan keluar asap dari mulut.

Namun kamu perlu waspada, sebab jajanan tersebut bisa berbahaya lho, terutama bagi penderita asma dan juga dapat berpotensi melukai saluran cerna.

Dokter Spesialis Paru dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) mengatakan meski memiliki tampilan warna-warni yang menarik, jajanan ini cukup berbahaya. Sebab bila banyak uap yang terbentuk masuk ke saluran napas, ini bisa menimbulkan iritasi.

BACA JUGA:

“Terutama jika anaknya juga penyandang asma. Akan gampang terjadi iritasi dan kemudian menjadi inflamasi atau peradangan,” ujar dr Erlina dalam cuitannya di Twitter @erlinaburhan.

Selain itu juga akan timbul serangan asma kalaupun tidak ada serangan asma, jika uapnya terlalu banyak bisa menimbulkan sesak.Dalam jangka panjang, uap dari nitrogen juga bisa sebabkan asfiksia atau kadar oksigen dalam tubuh berkurang.

BACA JUGA:

“Tidak hanya menyerang saluran napas, mengonsumsi makanan yang mengandung nitrogen cair, berisiko melukai jaringan lunak di saluran cerna. Kemudian timbul seperti luka-luka yang sebabkan rasa sakit hebat, mual, muntah, dan barangkali diare,” paparnya.