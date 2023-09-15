Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pijat Bayi Dapat Atasi Kembung pada Bayi, Bagaimana Cara Melakukannya?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |20:16 WIB
Pijat Bayi Dapat Atasi Kembung pada Bayi, Bagaimana Cara Melakukannya?
Bayi mau dipijat. (Foto: Sleepstore)
A
A
A

PIJAT bayi sudah dikenal masyarakat sejak dulu karena banyaknya manfaat yang didapat. Menurut dr Dicky Budiman selaku Dokter Epidemiolog, pijat bayi merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan kembung pada bayi.

Namun, hal itu perlu dilakukan oleh tenaga medis yang telah bersertifikat sehingga aman untuk dilakukan.

“Pijat juga bisa membantu hanya saja harus pada yang bersertifikasi seperti bidan atau perawat yang memang memiliki sertifikasi untuk pijat bayi,” kata dr Dicky kepada MNC Portal.

bayi

Dilansir dari laman Healthline, pijat bayi dapat dilakukan dengan menggunakan minyak atau lotion yang aman untuk bayi. Sehingga tidak melulu harus menggunakan minyak telon, selain memang menimbulkan konteks iritasi pada bayi baru lahir, penggunaan minyak telon juga disarankan untuk terlebih dahulu dikonsultasikan kepada dokter.

“Anjurannya jelas bahwa penggunaannya dikonsultasikan dengan dokter khususnya dalam hal ini dokter anak, dan untuk diingat bahwa anak atau bayi dalam hal ini khususnya dibawah satu tahun, masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, dan harus diingat bayi memiliki kulit yang sangat sensitif apalagi itu bayi baru lahir atau newborn,” ucap dr Dicky.

Lalu bagaimana cara memijat bayi saat mengalami kondisi kembung?

Pijat bayi dengan keluhan kembung biasanya akan lebih banyak gerakan pada bagian perut. Hal ini bertujuan agar gas atau angin yang terdapat pada perut bisa terdorong keluar.

1. Langkah pertama, lakukan pijat searah dengan jarum jam. Mulailah pergerakan pada jam 7 atau 8, dan diikuti dengan arah memutar ke kanan sehingga membentuk setengah lingkaran, tekan perlahan dan geser tangan anda searah jarum jam, dengan satu tangan mengikuti.

2. Langkah kedua, gerakan I L U, yaitu mulai dari sisi kanan pusar bayi, jiplak dan pijat dari atas ke bawah membentuk huruf “I”, lalu ikuti jiplakan tangan Anda dengan menarik garis dari arah kiri ke kanan tengah perut bayi dan diikuti arah kebawah (seperti membentuk huruf “L” tertidur), lalu diakhiri dengan membentuk huruf “U” terbalik, dimulai dari sudut kiri bawah perut bayi dan menelusuri ke bagian atas, lalu melintasi bagian tengah pusar, dan kembali ke sisi kanan.

3. Langkah ketiga, berjalan di bulan. Dimulai dengan tangan yang berada tepat ditengah atas pusar di sisi sebelah kiri, lalu berjalan perlahan dan bergeser jari telunjuk dan jari tengah melintasi tubuh bayi dari sisi kanan.

