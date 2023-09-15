10 Villa Mewah Terbaik di Mediterania, Fasilitas Lengkap dengan View Menakjubkan

TRAVELING di luar musim dingin telah lama menjadi tradisi Antipodean, terutama bagi mereka yang mencari ketenangan seperti di Mykonos, atau tempat berlibur yang semarak di Ibiza, Spanyol. Villa menjadi pilihan tepat bagi pelancong internasional. Selain menawarkan suasana ciamik, fasilitas yang disediakan di sana pun cukup lengkap.

Melansir dari The Weekend Australian, berikut 10 villa mewah terbaik di Mediterania yang bisa masuk daftar akomodasi liburan Anda;

1. Marbella, Spanyol

Terletak di sekitar Kota Tua Marbella, villa ini memiliki properti cantik dan 4 lantai mewah dengan 8 kamar tidur, serta teras atap yang menakjubkan yang dihiasi dengan Jacuzzi, bioskop terbuka, dan pemandangan pantai Afrika Utara.

Villa Marbella juga memiliki dapur dengan desain yang elegan. Selain itu terdapat tempat gym yang lengkap, kolam renang spa dan bioskop kedua. Bahkan ada lift. Kisaran harga untuk stay di villa ini sekitar Rp758 jutaan untuk 16 orang.

Villa Marbella (Foto: Firefly Collection)

2. Paphos, Siprus

Paphos dikenal sebagai tempat kelahiran Aphrodite. Villa ini dikelilingi oleh pantai yang indah, makam-makam yang dilukis dengan lukisan dinding, dan gunung.

Terdapat penginapan yang paling indah yaitu Villa Euphoria, yang baru yang dibangun dan menghiasi sudut barat daya Siprus yang berlapis emas

Memiliki 8 kamar tidur, ruang tamu dan teras yang luas. Anda dapat mencoba menginap disini dengan budget sekitar Rp147 jutaan untuk 16 orang.

(Foto: TripAdvisor)

3. Zakynthos, Greece

Pulau Zakynthos, Yunani terdapat sebuah villa yang dilengkapi dengan kandang kuda dengan jenis Andalucian dan kuda Akhal Teke yang langka.

Anda juga diperbolehkan untuk mengunjungi kandang tersebut untuk mengikuti pelajaran dan pertunjukan berkuda. Villa 2 lantai ini juga menyediakan area bersantai dengan perapian, dan dibatasi oleh dinding batu serta taman bunga. Untuk menginap disini, Anda dapat menyiapkan biaya sekitar Rp121 jutaan untuk 10 orang.

4. Mallorca, Spanyol

Mallorca memiliki pantai yang menakjubkan, kota menawan dengan suasana bohemian. Penginapan ini terdapat 4 kamar tidur yang luas, interior yang nyaman, dan kolam renang.

Villa ini juga dikelilingi pohon zaitun, jeruk, dan memiliki pemandangan pegunungan Tramuntana. Dengan warna rumah yang bernuansa alam, batu-batu asli, villa ini dibanderol sekitar Rp95 juta per minggu dengan kapasitas 8 orang.