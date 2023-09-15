Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Gercep Ikuti Arahan Jokowi, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Pastikan Nihil Proyek Strategis Mangkrak

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |22:36 WIB
Gercep Ikuti Arahan Jokowi, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Pastikan Nihil Proyek Strategis Mangkrak
Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo (Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwista dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo berharap penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Zona 1 Parapuar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa meyakinkan para investor dalam merencanakan investasinya di wilayah itu.

Angela pun langsung gerak cepat mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak ada satupun proyek strategis yang mangkrak.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar tidak ada Proyek Strategis Nasional yang mangkrak. Kami gerak cepat berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN melalui Pak Wamen menyelesaikan HPL di PSN kawasan Parapuar Labuan Bajo Flores," ujar Angela dikutip dari akun Instagram-nya, @angelatanoesoedibjo, Jumat (15/9/2023).

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo (Foto: Kemenparekraf)

Angela mengatakan, sertifikat hak pengelolaan lahan zona 1 untuk kawasan Parapuar, telah diterima pihaknya dan selanjutnya Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores sebagai BLU akan membangun 18,9 persen dari 129,609 hektar zona 1 ini.

"Selebihnya tetap akan dijaga sebagai kawasan hijau. (Sebanyak) 11 investor juga sudah turut bersama kami melihat potensi kawasan Parapuar ini," terang Angela.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement