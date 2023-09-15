Gercep Ikuti Arahan Jokowi, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Pastikan Nihil Proyek Strategis Mangkrak

WAKIL Menteri Pariwista dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo berharap penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Zona 1 Parapuar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa meyakinkan para investor dalam merencanakan investasinya di wilayah itu.

Angela pun langsung gerak cepat mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak ada satupun proyek strategis yang mangkrak.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar tidak ada Proyek Strategis Nasional yang mangkrak. Kami gerak cepat berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN melalui Pak Wamen menyelesaikan HPL di PSN kawasan Parapuar Labuan Bajo Flores," ujar Angela dikutip dari akun Instagram-nya, @angelatanoesoedibjo, Jumat (15/9/2023).

Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo (Foto: Kemenparekraf)

Angela mengatakan, sertifikat hak pengelolaan lahan zona 1 untuk kawasan Parapuar, telah diterima pihaknya dan selanjutnya Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores sebagai BLU akan membangun 18,9 persen dari 129,609 hektar zona 1 ini.

"Selebihnya tetap akan dijaga sebagai kawasan hijau. (Sebanyak) 11 investor juga sudah turut bersama kami melihat potensi kawasan Parapuar ini," terang Angela.