HOME WOMEN TRAVEL

Benarkah Kuntilanak Takut Ikan Asin dan Kucing?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |00:04 WIB
Benarkah Kuntilanak Takut Ikan Asin dan Kucing?
Kucing hitam (Foto: Pixabay.com)
A
A
A

BENARKAH kuntilanak takut ikan asin dan kucing? pertanyaan ini mungkin pernah muncul di benak Anda. Sosok hantu wanita ini memang kerap menggentayangi masyarakat Indonesia.

Bagi sebagain masyarakat yang tidak mempercayai eksistensi makhluk halus mungkin akan merasa biasa saja. Namun, bagi mereka yang mempercayainya, kehadiran kuntilanak tentunya bisa sangat mengganggu. Selain memiliki wajah yang menyeramkan, hantu ini kabarnya juga cukup usil.

 BACA JUGA:

Meski demikian, kuntilanak rupanya takut ikan asin dan kucing. Kedua benda inilah yang sering dijadikan senjata oleh orang-orang yang percaya untuk mengusir hantu berdaster putih ini.

Sebagaimana dijelaskan oleh Citra Prima di kanal Youtube Sara Wijayanto, kuntilanak ternyata tidak suka dengan bau ikan asin. Apalagi jika ikan asin tersebut digoreng. Konon, bau ikan asin akan langsung membuat kuntilanak pergi.

 

“Sebenernya agak enggak penting tapi penting. Jadi sebenarnya kuntilanak enggak suka bau ikan asin ketika digoreng, mereka bisa langsung kabur,” kata Citra Prima.

 BACA JUGA:

Selain itu, kuntilanak kabarnya juga takut terhadap kucing. Karena itulah Citra Prima merekomendasikan untuk mengadopsi kucing jika memang tidak mau diganggu oleh kuntilanak.

“Kuntilanak juga tidak suka dengan kucing, jadi bisa adopsi. Kucing itu, meskipun dia begitu dia salah satu binatang yang tidak disukai kuntilanak. Itulah kenapa alasan kenapa di rumah banyak banget kucing,” lanjutnya.

