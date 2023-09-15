Penampakan Terkini Gunung Bromo Pasca-Kebakaran, Dulu Hijau Sekarang bak Lautan Abu!

BARU-baru ini beredar penampakan dari hutan dan lahan (karhutla) di Lembah Savana atau Bukit Teletubbies di Gunung Bromo, Kabupaten Malang, Jawa Timur pasca kebakaran.

Dalam video tersebut, terekam jelas penampakan Bukit Teletubbies dari atas pasca kebakaran. Video tersebut sendiri diambil oleh seseorang lewat sebuah drone dan diunggah di akun TikTok Explore Bromo.

“Update kondisi terkini savana bromo pasca kebakaran. Ngedit sambil nangis,” ujar admin akun TikTok tersebut.

Tak lagi dipenuhi hamparan rumput hijau nan memesona, dalam video tersebut terlihat jelas kondisi terkini Lembah Savana atau Bukit Teletubbies di Gunung Bromo yang justru tampak abu-abu dan gersang akibat kebakaran tersebut.

Sejauh mata memandang, tak ada lagi pemandangan Lembah Savana yang menyejukkan mata. Hanya tersisa hamparan berwarna abu-abu nan tandus.

Bahkan, beberapa pohon di sekitar lembah tersebut ikut mengering. Lembah yang sebelumnya tampak dipenuhi kehidupan flora tersebut kini berubah bak kawasan mati tanpa kehidupan.

TikTok Explore Bromo

Padahal, sebelum kebakaran tersebut terjadi , Lembah Savana Gunug Bromo memiliki pemandangam rumput hijau dan bukit-bukit kecil.

Saking indahnya, bukit tersebut pun disebut Bukit Teletubbies karena begitu mirip dengan latar di tayangan televisi anak-anak itu.

Selain itu, destinasi ini juga banyak sekali menyajikan alang-alang dan tanaman lainnya yang makin mempermanis panorama di Bukit Teletubbies dan Savanna Bromo.

Namun, pemandangan tersebut kini lenyap hanya karena kebodohan fotografer dan sepasang calon pengantin yang melakukan foto prewedding menggunakan flare.

Insiden tersebut membuat kawasan Lembah Savana atau Bukit Teletubbies di Gunung Bromo, Kabupaten Malang, Jawa Timur mengalami kebakaran berhari-hari.

Bahkan, petugas setempat sempat kesulitan untuk memadamkan api di area tersebut akibat adanya angin hingga membentuk tornado api di kawasan tersebut.

Akibatnya, area kebakaran semakin meluas. Beruntung, beberapa hari kemudian, hujan turun membasahi area tersebut. Api yang perlahan menghanguskan kawasan tersebut kemudian berangsur padam.