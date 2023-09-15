Dapat Kartu Kuning dari UNESCO, Status Global Geopark Danau Toba Terancam Dicabut

STATUS Kawasan Danau Toba sebagai bagian dari Taman Bumi Dunia (Global Geopark) terancam dicabut. Isu itu mengemuka setelah Badan Dunia untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) mengeluarkan peringatan resmi 'kartu kuning' atas status kawasan itu di laman resmi mereka unesco.org.

Kartu kuning ini dikeluarkan akibat minimnya aksi yang dilakukan badan pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di kawasan tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting, mengaku kecewa. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera merespons peringatan tersebut.

"Harus segera dibenahi. Nanti kalau tidak dibenahi itu, dicabut kita (Danau Toba) dari UNESCO (Global Geopark). Mengambil (status) itu (Global Geopark) kembali tidak gampang," kata Baskami, Kamis kemarin.

Ia pun berniat untuk berbicara langsung dengan Pj Gubernur Sumatera Utara, Hasanuddin, terkait peringatan itu.

Sehingga Pj Gubernur dapat segera mengumpulkan semua pemangku kepentingan di kawasan Danau Toba untuk segera melakukan perbaikan, agar status peringatan itu segera dicabut.

"Saya akan sampaikan langsung ke Gubernur. Supaya ini, dicek kembali, agar pengurus-pengurus yang selama ini fakum diaktifkan kembali. ⁮Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dan stakeholder lainnya. Kalau mereka menjalankan tugasnya dengan baik, peringatan ini enggak perlu keluar," tuturnya.

Baskami pun meminta dan mendorong pihak-pihak pemangku kebijakan untuk mengikuti 4 penilaian yang harus diperbaiki atas saran UNESCO. Sehingga peringatan tersebut, bisa dicabut.

"Kalau kita lihat, dengan adanya kartu kuning ini. Pengelolaan Danau Toba sudah gagal sebenarnya, digantilah dengan yang punya kemampuan. Bukan ini tempat main-mainan, kita harus ril dengan program ini," jelas Baskami.