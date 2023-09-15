Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dapat Kartu Kuning dari UNESCO, Status Global Geopark Danau Toba Terancam Dicabut

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |13:02 WIB
Dapat Kartu Kuning dari UNESCO, Status Global Geopark Danau Toba Terancam Dicabut
Danau Toba di Sumatera Utara (Foto: IG/@koganta)
A
A
A

STATUS Kawasan Danau Toba sebagai bagian dari Taman Bumi Dunia (Global Geopark) terancam dicabut. Isu itu mengemuka setelah Badan Dunia untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) mengeluarkan peringatan resmi 'kartu kuning' atas status kawasan itu di laman resmi mereka unesco.org.

Kartu kuning ini dikeluarkan akibat minimnya aksi yang dilakukan badan pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di kawasan tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting, mengaku kecewa. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera merespons peringatan tersebut.

"Harus segera dibenahi. Nanti kalau tidak dibenahi itu, dicabut kita (Danau Toba) dari UNESCO (Global Geopark). Mengambil (status) itu (Global Geopark) kembali tidak gampang," kata Baskami, Kamis kemarin.

Ia pun berniat untuk berbicara langsung dengan Pj Gubernur Sumatera Utara, Hasanuddin, terkait peringatan itu.

Infografis Danau Toba

Sehingga Pj Gubernur dapat segera mengumpulkan semua pemangku kepentingan di kawasan Danau Toba untuk segera melakukan perbaikan, agar status peringatan itu segera dicabut.

"Saya akan sampaikan langsung ke Gubernur. Supaya ini, dicek kembali, agar pengurus-pengurus yang selama ini fakum diaktifkan kembali. ⁮Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dan stakeholder lainnya. Kalau mereka menjalankan tugasnya dengan baik, peringatan ini enggak perlu keluar," tuturnya.

Baskami pun meminta dan mendorong pihak-pihak pemangku kebijakan untuk mengikuti 4 penilaian yang harus diperbaiki atas saran UNESCO. Sehingga peringatan tersebut, bisa dicabut.

"Kalau kita lihat, dengan adanya kartu kuning ini. Pengelolaan Danau Toba sudah gagal sebenarnya, digantilah dengan yang punya kemampuan. Bukan ini tempat main-mainan, kita harus ril dengan program ini," jelas Baskami.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/408/3070667/7_fakta_unik_tentang_danau_toba_keajaiban_alam_yang_memikat-v7T9_large.jpg
7 Fakta Unik tentang Danau Toba: Keajaiban Alam yang Memikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/406/3000292/jadi-tuan-rumah-event-mice-berskala-besar-wamenparekraf-selamat-nikmati-keindahan-danau-toba-eYEn1fNmLP.JPG
Jadi Tuan Rumah Event MICE Berskala Besar, Wamenparekraf: Selamat Nikmati Keindahan Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/406/2975897/f1-powerboat-kembali-digelar-di-danau-toba-sandiaga-suatu-kebanggaan-tersendiri-pboZUXbdxR.jpeg
F1 Powerboat Kembali Digelar di Danau Toba, Sandiaga: Suatu Kebanggaan Tersendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/406/2959343/bangga-danau-toba-masuk-daftar-52-places-to-go-2024-versi-new-york-times-vGCbk1ebox.JPG
Bangga! Danau Toba Masuk Daftar 52 Places to Go 2024 Versi New York Times
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/406/2945156/kaleidoskop-2023-f1-powerboat-magnet-baru-pariwisata-danau-toba-Jd1rsCAZtw.JPG
Kaleidoskop 2023: F1 Powerboat, Magnet Baru Pariwisata Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/406/2927683/toba-caldera-resort-dapat-2-investor-tambahan-sandiaga-pariwisata-hijau-jadi-daya-tarik-0OrBfJk2bx.jpeg
Toba Caldera Resort Dapat 2 Investor Tambahan, Sandiaga: Pariwisata Hijau Jadi Daya Tarik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement