5 Sayuran yang Dilarang untuk Penderita Diabetes

SEBANYAK 5 sayuran yang dilarang untuk penderita diabetes agar tidak memberikan komplikasi penyakit lainnya. Lantaran ada beberapa jenis kandungan karbohidrat pada syaruan bisa meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh.

Melansir Mantra Care, Sabtu (16/9/2023) berikut adalah 5 sayuran yang dilarang untuk penderita diabetes.

1. Jagung





Jagung adalah sayuran yang nikmat disantap meski hanya direbus saja. Akan tetapi, jagung memiliki kandungan karbohidrat yang sangat tinggi. Bahkan pada jagung manis, ada lebih dari 21 gram karbohidrat dan hanya 2 gram serat dalam secangkir jagung. Hal ini jelas tidak baik untuk penderita diabetes.

2. Kacang polong

Sama seperti jagung, kacang polong juga memiliki kandungan karbohidrat yang sangat tinggi. Dalam satu cangkir kacang polong, terkandung lebih dari 20 gram karbohidrat. Selain itu, kacang polong juga memiliki beberapa zat anti nutrisi yang mengganggu kesehatan pencernaan.